“إل جي إلكترونيكس” تطلق الجيل الجديد من شاشات “UltraFine™”

عمان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس”، مؤخراً، عن طرحها أحدث منتجاتها من الشاشات المتوافقة مع أجهزة شركة أبل، التي صممتها لتلبي احتياجات المستخدمين وتمنحهم تجربة مشاهدة غامرة بجودة عالية للصورة، مشتملة على شاشة UltraFine™ طراز MD5KL، بدقة 5K قياس 27 بوصة، إلى جانب شاشة UltraFine طراز MD4KL بدقة 4K قياس 24 بوصة.

وتوفر شاشات UltraFine من “إل جي” سواء بدقة 5K أو 4K صورة ذات جودة استثنائية، عند ربطها مع أجهزة الحاسوب Mac أو مع أجهزة الآيباد اللوحية “Pro”. وقد تم تصميم شاشة UltraFine بدقة 5K لتُقدم أداءً قوياً من مختلف النواحي، مما يعزز الإنتاجية، وذلك بفضل توافر أحدث خيارات الاتصال والربط ضمنها. ومع تصميمها مع منفذ Thunderbolt 3 والناقل التسلسلي العام لنقل البيانات USB من الفئة C، فإن شاشات UltraFine تعد حلاً مثالياً لبث المحتوى بالاعتماد عليها عبر أجهزة Mac الحاسوبية الشخصية المتنقلة وتلك المكتبية، فضلاً عن أجهزة الآيباد اللوحية “Pro”.

هذا وتسمح شاشات UltraFine بدقة 5K للمستخدمين بتشكيل محطة عمل متعددة الاستخدامات وأكثر تخصيصاً وراحة، يمكن معها بث ونقل المحتوى الفيديوي والصوتي والبيانات عبر كابل واحد للاستمتاع بتفاصيل ووضوح Mac على هذه الشاشات. وبفضل قوة شاشات UltraFine التي تمتاز بمقدار طاقة يعادل 94 واط، يمكن للمستخدمين استقبال شحن أجهزة Mac الحاسوبية وأجهزة الآيباد اللوحية “Pro” من خلال أي وصلات متوافقة مع منفذ الناقل التسلسلي من الفئة C. وتعد شاشات UltraFine مثالية لاستخدام المصممين الإبداعيين ومُصوري الفيديو والفوتوغراف، وذلك لما تمتاز به من مواصفات يعد من أهمها عرض الشاشة، ودقتها الفائقة التي تنتج صوراً زاهية ونابضة بالحياة مع ألوان غنية وغاية في النقاء والدقة لتفاصيل أفضل. وإلى جانب ذلك، فإن التدرج اللوني الواسع من الفئة الاحترافية P3، والسطوع الذي يصل إلى 500 شمعة/م2 والذي يظهر نطاقاً كبيراً من الألوان والتباين، يمكّن المستخدمين من الاستفادة من إمكانية التحرير الدقيق لصور عالية الدقة وخالية من العيوب ومتسقة الألوان، ولا تحتاج لأية تحسينات أو معايرة على شاشة بدقة 5K وهو ما يوفر بدوره المزيد من العرض الطبيعي. وإذ تأتي شاشات UltraFine بدقة يبلغ معدلها 218 بيكسل لكل بوصة، فإنها تولد ما يزيد على 14.7 مليون بيكسل، وهو ما يسهم بتقديم صور نابضة بالحياة بشكل استثنائي مع نصوص دقيقة وواضحة للعرض على النوافذ والأدوات المتعددة في وقت واحد. هذا وتحتوي شاشات UltraFine على كاميرا مدمجة، كما أنها مزودة بميكروفون ومكبرات صوت استيريو، مقدمةً لمستخدميها تجربة وسائط متعددة غنية.