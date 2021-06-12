“إل جي إلكترونيكس” تطلق حملة “LIFE’S GOOD 2021”



عمان- أعلنت شركة “إل جي الكترونيكس” أن حملتها Life’s Good 2021 ستشتمل على قسمين مثيرين: المشروع الموسيقي Life’s Good بالتعاون مع المغني وكاتب الكلمات والمنتج المعروف تشارلي بوث وLife’s Good Film الخاص بالأفلام، بقيادة النجم الصاعد جاكسون تيسي.

وتتيح حملة إل جي Life’s Good للشباب في جميع أنحاء العالم الفرصة للسماح لإبداعهم ومواهبهم بالتألق؛ حيث يدعو مشروع Life’s Good الموسيقي، الذي تم إطلاقه العام الماضي، الفنانين الشباب الطموحين إلى مشاركة مؤلفاتهم الخاصة التي تعبر عن الرسالة التنويرية لحملة إل جي Life’s Good. وفي هذا الإطار، فإن جميع محبي الموسيقى وأي شخص يمكنه عزف لحن مدعو لتقديم نسخة أصلية مستوحاة من أغنية Life’s Good الصادرة العام 2021، التي أنتجها تشارلي بوث. وستحصل المواهب الفائزة على تلفزيونات OLED، إضافة إلى منتجات LG الأخرى وفرصة أداء الأغنية مع الفنان بوث.

ويمكن تقديم الطلبات إلى مشروع Life’s Good الموسيقي بنشر إبداعاتهم على انستغرام أو يوتوب باستخدام الهاشتاج #LifeisGoodMusic-LG لغاية 27 حزيران (يونيو) الحالي.

وفي السياق، قال بوث: “لا أطيق الانتظار للاستماع إلى عروض الجميع وسماع رأيهم في اللحن والكورس”، مضيفاً “كانت الموسيقا دائماً مصدراً للشفاء والاستقلالية بالنسبة لي، وأنا أعلم أن هذه الحملة ستكون تجربة مثيرة للجميع”.

سيتم إخراج فيلم Life’s Good لهذا العام على يد جاكسون تيسي، الذي فاز بالميدالية الذهبية ضمن جائزة المخرج الشاب 2020 Young Director Award عن فيلمه الوثائقي القصير “ليون”. تقوم LG أيضاً بتشجيع الجيل القادم من صانعي الأفلام لالتقاط اللحظات والأماكن التي لها معنى في حياتهم وكيفية تفسيرهم لفلسفة LG Life Good.

يهدف مشروع Life’s Good Film إلى نقل رسالة أمل عالمية والاحتفاء بالتجارب ووجهات النظر المتنوعة للمؤلفين الشباب حول العالم من خلال قصصهم الفريدة والملهمة. يمكن التقديم عن طريق النشر على “انستغرام” أو “يوتيوب” باستخدام الهاشتاج #LifeisGoodFilm-LG حتى 27 الحالي.