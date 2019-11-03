“إل جي إلكترونيكس” تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي

عمان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” عن تحقيق عوائد مجمعة قياسية بلغت 15.7 تريليون وون كوري (13.15 مليار دولار أمريكي) وأرباح تشغيلية بمقدار 781.4 مليار وون كوري (654.4 مليون دولار أميركي) للفترة ما بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) من العام الحالي. وقد سجلت مبيعات الربع الثالث زيادة بنسبة 1.8 %، في حين أن إيرادات التشغيل كانت أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث ارتفعت بنسبة 4.4 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المبيعات القوية للأجهزة المنزلية وأجهزة الترفيه المنزلي وحلول ووحدات الأعمال، ومن جانب آخر فقد انخفضت خسائر أجهزة الاتصالات المتنقلة.

وسجلت “إل جي” للأجهزة المنزلية وحلول الطاقة أعلى إيرادات تم تحقيقها في الربع الثالث مقارنة بالأعوام السابقة؛ إذ بلغت 5.33 تريليون وون كوري (4.46 مليار دولار أميركي) بزيادة تصل إلى 10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد تحقق ذلك بفضل المبيعات القوية في أميركا الشمالية، أوروبا، آسيا والشرق الأوسط. أما إيرادات التشغيل التي بلغت 428.9 مليار وون كوري (359.2 مليون دولار أميركي) فتعكس زيادة بنسبة 3.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعود لعوامل عدة في مقدمتها تحسن المبيعات وخفض التكاليف وانخفاض أسعار المواد الخام. وتمكنت شركة “إل جي” للترفيه المنزلي من تحقيق عائدات فصلية بلغت 3.87 تريليون وون كوري (3.24 مليار دولار أميركي)، بزيادة تصل إلى 3.5 % على الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس مبيعات قوية في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط.