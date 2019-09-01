“إل جي إلكترونيكس” تقدم نموذج “إنفينيتي” لتجسيد جوهر علامتها



عمان -لتسليط الضوء على أهمية التصميم الإبداعي الذي تقدمه “إل جي إلكترونيكس” ضمن علامتها التجارية SIGNATURE والذي أسهم في ابتكارها وتطورها يوما بعد يوم، تعاونت الشركة مع استوديو “فوكساس للهندسة المعمارية” لتقديم نموذج “إنفينيتي Infinity” على هامش جناحها في معرض IFA للتصميم بنسخته المقامة في برلين خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2019.

ويعد نموذج “إنفينيتي Infinity” تجسيدا فعليا لجوهر علامة SIGNATURE من “إل جي”، ذلك أن المساحة التي يقام عليها النموذج، تعكس الأسلوب الجَزِل الثري والإمكانات اللامتناهية التي تقدمها الشركة ضمن منتجاتها الاستثنائية من هذه العلامة الفاخرة.

ووفقًا لفلسفة “الفن يلهم التقنية، والتقنية تكمل الفن”، فإن الجهد التعاوني بين “إل جي” و”فوكساس” سيعكس للزائرين الارتباط الوثيق والعلاقة التكاملية بين الفن والتقنية، كما سيبرز مدى وآلية تناغم وتمازج كل منهما مع الآخر.

هذا ويتميز تصميم نموذج “إنفينيتي Infinity” بتقديمه نمطاً مميزاً، تم جمعه مع شكل سداسي الأضلاع، يتسم بأناقته وبساطته، وهو الشكل الدارج في أعمال “فوكساس”، وذلك من أجل التعبير عن الجودة الأساسية والإمكانيات اللانهائية لتصاميم منتجات “إل جي” من العلامة SIGNATURE وللتقنيات المعتمدة في تطويرها وإنتاجها. ويضع نموذج “إنفينيتي Infinity” أمام زوار جناح “إل جي” تصميماً مثالياً يتجلى فيه الجسر الذي يربط بين الفن المعاصر ومنتجات “إل جي” من العلامة SIGNATURE، ليؤكد على مدى الجودة والتطور والحداثة المستقبلية التي تجسدها هذه العلامة التجارية.

ومن جانبه، قال المهندس المعماري العالمي ماسيميليانو فوكساس: “الفخامة بالنسبة لي هي ذلك المكان البسيط وغير المُقيد؛ حيث يمكن للناس الاسترخاء والتنفس بحرية، وأخذ قسطهم من الراحة، وتناول طعامهم، والتعبير عن مكنوناتهم بأريحية، وهذا ما تجسده علامة SIGNATURE من إل جي وما تقدمه ضمن تشكيلة المنتجات التي تنضوي تحتها، والتي أفخر بأن أمثلها في معرض IFA لهذا العام بالتعاون مع إل جي؛ ذلك أنها تمثل العلاقة المميزة بين الفن والتقنية، كما تجسد التفاعل بين المجالين في أبهى الصور، كونها عملت على إعادة تعريف مفهوم الفخامة والرفاهية في المنزل.”

هذا وتضم تشكيلة منتجات “إل جي إلكترونيكس” ضمن العلامة التجارية SIGNATURE، والتي تستعرضها في جناحها في معرض IFA، تلفاز OLED R القابل للطي، وتلفاز OLED W، فضلاً عن ثلاجة Instaview بنظام الأبواب المزدوجة، والثلاجة ذات المجمدة السفلية، بالإضافة إلى غسالة TWINWash، وجهاز تنقية الهواء ومكيف الهواء، وغيرها.