“إل جي إلكترونيكس” تكشف عن العديد من التغييرات التنظيمية



عمان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” عن إجراء مجموعة من التغييرات في هيكلها التنظيمي وضمن المواقع القيادية.

ومن أبرز التغييرات التي أجرتها “إل جي”، تعيين رئيس شركة “إل جي” للاتصالات المتنقلة والترفيه المنزلي الحالي، براين كوون، بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك اعتباراً من أول من أمس.

وشملت التغييرات التي أجرتها الشركة والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، تعيين بارك هيونج-سي، وهو خريج جامعة ولاية ميشيغان وحاصل على درجة الماجستير من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأميركية، بمنصب رئيس شركة “إل جي” للترفيه المنزلي، ليتولي قيادتها، الأمر الذي عزي لخبرته الطويلة والممتدة على مدار 25 عاماً ضمن قسم تطوير الأعمال، وتحديداً في مجال أجهزة التلفاز وأجهزة الحاسوب والشاشات بأنواعها، خاصة في إطار أسواق الولايات المتحدة.

هذا وقد تم تعيين موريس لي الذي يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كوريا، والذي كان قد انضم للشركة في العام 1988 حين كانت تحمل آنذاك اسم “جولدستار”، بمنصب رئيس “إل جي” للاتصالات المتنقلة. وكان لي قد شغل طوال سنوات عمله لدى “إل جي” العديد من المناصب في شركات وأقسام “إل جي” للاتصالات المتنقلة والترفيه المنزلي وتحديداً أجهزة التلفاز وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن سنوات خمس أمضاها في خدمة شركة “إل جي كوربوريشن” الشركة القابضة التي تملك “إل جي إلكترونيكس”، وذلك ضمن منصبه فيها كنائب للرئيس.

ومن ضمن التغييرات التي أجرتها “إل جي” على هيكلها التنظيمي، تعيينها لـ باي دو-يونغ بمنصب المدير المالي، وذلك بعد إمضائه 7 سنوات كرئيس لقسم الضرائب والتجارة لدى “إل جي”. ويقود دو-يونغ الذي انضم لشركة “إل جي” في العام 2005 والذي كان قد تخرج من جامعة سيول الوطنية، كما حصل على شهادة من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، خبرة طويلة تزيد على 30 عاماً في مجال الصناعة.