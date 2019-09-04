“إل جي إلكترونيكس” تكشف عن منتجاتها المنزلية الاستهلاكية الذكية

عمان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” وضمن مشاركتها في معرض IFA للتصميم بنسخته المقامة في برلين خلال أيلول الجاري 2019، عن عزمها إطلاق باقة من منتجاتها المنزلية الاستهلاكية الذكية المبنية على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، منصة ThinQ™، والتي تم تطويرها وتعزيزها بوظيفة Dash Replenishment من أمازون، والتي تسمح بطلب وشراء اللوازم المنزلية بضغطة زر واحدة، لتخدم المستهلكين وزبائن الشركة في السوق الأوروبية خلال المرحلة الأولى من الإطلاق مع واحدة من المزايا التي تعزز مفهوم المنزل الذكي المؤتمت بالكامل لحياة أكثر راحة.

وينضوي تحت باقة الأجهزة المنزلية الاستهلاكية الذكية المعززة بوظيفة Dash Replenishment خلال هذه المرحلة، كل من غسالات الملابس وغسالات الأطباق (الجلايات)؛ حيث توفر “إل جي” بذلك على زبائنها في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، عبء شراء اللوام المنزلية الأساسية بشكل متكرر عند قُرب نفادها، كما تسمح لهم بإعادة طلبها بما يشمل مواد التنظيف ومساحيق غسيل ومنعم ومعطر الملابس.

وللاستفادة من وظيفة Dash Replenishment، لن يكون على زبائن “إل جي” سوى تفعيل الوظيفة عبر تطبيق ThinQ™ (SmartThinQ™ سابقاً) على هواتفهم الذكية وربطها عبر خيارات التفعيل على غسالاتهم الذكية للملابس والأطباق، ليكون بإمكانهم إثر التفعيل تحديد لوازمهم وإعادة طلبها بناءً على الكمية المستخدمة والمتبقية، فضلاً عن طلب توصيلها إلى الباب من خلال حساباتهم على أمازون بأسلوب ذكي وسهل ومريح.

هذا وستعمل “إل جي” خلال المرحلة التالية على تطوير المزيد من المنتجات المنزلية الاستهلاكية وتعزيزها بوظيفة Dash Replenishment ، بما يشمل الثلاجات وأجهزة تنقية الهواء المبنية على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وانطلاقاً من حرصها على الارتقاء بتفاصيل حياة المستهلكين والزبائن وتسهيلها، بتعزيز مستويات الراحة ضمنها، تتعاون “إل جي” مع العديد من مزودي خدمات ومزايا الذكاء الاصطناعي مثل جوجل وياندكس، لتضاف هذه التعاونات لتعاون الشركة مع أمازون، ولتتوسع معها جميعها القدرات التي توفرها “إل جي” في منتجاتها الذكية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

وفي تعقيب له على هذا الشأن، قال رئيس شركة “إل جي إلكترونيكس” للأجهزة المنزلية وحلول الطاقة، سونغ داي هيون: “فخورون بإعادة تقديم منتجاتنا من الأجهزة المنزلية الاستهلاكية المعتمدة على منصة الذكاء الاصطناعي، منصة ThinQ™، ولكن هذه المرة مع وظيفة Dash Replenishment من أمازون، والإعلان عن بدء طرحها في السوق الأوروبية على هامش معرض IFA للتصميم الذي يسرنا المشاركة فيه ككل عام.” وأضاف هيون: “يعتبر دمج الخدمات ذات القيمة المضافة بمنتجات إل جي إلكترونيكس الرائدة من أهم الأولويات الاستراتيجية التي تضعها الشركة على عاتقها من أجل تحقيق مفهوم المنزل الذكي وتمكين المستهلكين من الاستفادة من ميزات المنزل الذكي ومنها قضاء وقت أقل في إنجاز الأعباء المنزلية، والسماح للمستخدمين بقضاء أوقات نوعية أكبر بعيداً عن هذه الأعباء.”

ويذكر بأن “إل جي إلكترونيكس” تستعرض باقة حلولها ومنتجاتها الجديدة ضمن معرض IFA الذي يقام في برلين، عبر جناح خاص بها تقيمه في القاعة رقم 18، متيحة للزوار الاطلاع على مزاياها بأنفسهم.