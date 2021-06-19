“إل جي إلكترونيكس” دور في الحفاظ على البيئة

عمان-تتطلب طرازات تلفزيون OLED البالغ عددها 18 من LG لعام 2021 مكونات أقل من أجهزة تلفزيون LCD التقليدية بفضل هيكلها الفريد الخالي من الإضاءة الخلفية، مما يعني أن عملية التصنيع تتطلب كمية أقل من البلاستيك. على سبيل المثال، يتطلب تلفزيون LG 65G1 OLED مقاس 65 بوصة 30 بالمائة فقط من البلاستيك المستخدم في تلفزيون LCD من نفس الحجم (الطراز 65UP75). ومع مجموعة تضم شاشات OLED أكثر من طرازات LCD، تتوقع LG أن تقلل من استخدام البلاستيك بحوالي 10.000 طن هذا العام.

تعمل LG أيضاً على زيادة استخدامها للمواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير، مثل المزيد من المعدن في الأغلفة الخارجية لنماذج تلفزيون 2021 OLED. وعلى عكس شاشات LCD، لا تتطلب لوحات OLED مواد ضارة مثل الكادميوم والإنديوم، مما يجعل OLED الخيار الطبيعي للعملاء المهتمين بالبيئة. حتى في نهاية دورة حياتها، توفر تلفزيونات OLED من LG كفاءة ممتازة في استخدام الموارد ومعدل إعادة تدوير مرتفع مقارنة مع أجهزة تلفزيون LCD، وهي أكثر تعقيداً وأكثر كثافة في تصنيع الموارد. علاوة على ذلك، تخطط LG لتوسيع استخدام البلاستيك المعاد تدويره في طرز معينة من أجهزة تلفزيون LCD 2021 مثل QNED Mini LED، باستخدام ما يصل إلى 750 طنا من البلاستيك المعاد تدويره هذا العام وحده.

قامت إل جي أيضاً باسخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها جذابة ومتينة في كافة مكبرات الصوت للعام 2021. حيث بحلول نهاية العام، تتوقع الشركة خفض ما يقرب من 300 طن من النفايات البلاستيكية في المواد المردومة، واستبدالها في مكبرات الصوت من LG. علاوة على ذلك، اعتمدت LG تغليفاً أنظف لمجموعة مكبرات الصوت بالكامل من خلال استخدام اللب المعاد تدويره والمقولب وتقليل استخدام رغوة البوليسترين والبلاستيك بشكل كبير.

ومن خلال تصميم صناديق مكبرات الصوت على شكل الحرف L، تمكنت LG من إنشاء بصمة أصغر عند الشحن، وتوفير الوقود وتقليل الانبعاثات. ونظراً لكون الشكل L يقلل من المساحة الفارغة بين الصناديق، فإن الحاجة إلى مواد مائلة أقل، مما يعني تقليل القمامة في صندوق قمامة المالك.