“إل جي إلكترونيكس” و”لوكسوفت” تبرمان اتفاقية شراكة

كاليفورنيا- أبرمت شركتا “إل جي الكترونيكس” و”لوكسوفت” إتفاقية شراكة هذا الأسبوع بهدف تطوير منصة webOS Auto ونشرها في أنظمة تكون جاهزة للإنتاج.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس ومدير التكنولوجيا لشركة “إل جي” د. آي بي بارك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكسوفت التابعة لـ”دي إكس سي تكنولوجي” ديميتري لوشنيني، في مدينة لاس فيغاس خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES® 2020. وسيكون مقر المشروع الجديد في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا على أن يدخل حيز الخدمة خلال الربع الأول من سنة 2020، مع الإعلان عن فريق الإدارة.

ومن خلال الشركة الجديدة، ستعمل “إل جي” و”لوكسوفت” على نشر قمرة القيادة الرقمية الجاهزة للإنتاج، والإعلام الترفيهي، مع ضمان الترفيه للمقاعد الخلفية (RSE) وأنظمة التوجيه القائمة على منصة webOS Auto مع إتاحتها لمصنعي السيارات ومشغّلي الأساطيل الخاصة ومقدمي خدمات التنقل المشترك. كما تقدم منصة webOS Auto الخاصة بشركة “إل جي” ميزات ووظائف عدة، بإدماجها لجميع المكونات الأساسية مثل معالجة الوسائط المتعددة، والتحكم في شاشات العرض المتعددة، الاتصال، الأمان، إضافة الى توفير الراحة للركاب والسائقين وتحسينها. وستستفيد الشركة الجديدة من شبكة التسليم العالمية واسعة النطاق التابعة لشركة “لوكسوفت”.

ومع توفر webOS Auto من “إل جي” في أكثر من 70 مليون جهاز تلفزيون ذكي في المنازل حول العالم، وإحداثها أحدث ثورة في مفهوم غرفة الصالون مع أفضل تجربة للمستخدمين في قطاع صناعة التلفزيون، ومع إنشاء webOS Auto، نظاماً للخدمات الذكية وخدمات بث المحتوى لرواد السوق، فإن “إل جي” توسّع خبرتها من خلال تقديم تجربة فريدة من نوعها لجودة المستهلك في السيارات.

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي ومدير التكنولوجيا لشركة “إل جي” د. بارك: “من خلال هذا المشروع المشترك مع “لوكسوفت”، نهدف إلى تعزيز منصة “إل جي” لخدمات المعلومات والترفيه في المركبات، مع تسريع وصول المركبات المتصلة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا”، مضيفاً: “سنستمر في تطوير النظام البيئي الخاص بـwebOS Auto من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات مع قائمة متزايدة من الشركات المتعاونة”.

من جهته اعتبر نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكسوفت ديميتري لوشنيني أن “هذا الشركة الجديدة ستقوي قدرات “لوكسوفت” في التصميم والتطوير مع نشر قمرة رقمية للقيادة على نطاق واسع وتقديم حلول التنقل المتصلة القائمة على منصات مفتوحة”، مؤكداً أن “نقاط القوة المجتمعة لشركتَي “إل جي” و”لوكسوفت” ستسمح بإنشاء تعاضد لا يقدر بثمن لنشر منصة webOS Auto للتجارب الرقمية العالية الجودة للمستهلكين، وذلك لشركات صناعة السيارات وشركائهم الرئيسيين”.