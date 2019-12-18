“إل جي” الأولى في استيفاء مواصفات الأداء

عمان-حققت شركة “إل جي إلكترونيكس” إنجازاً جديداً أضافته لسلسلة إنجازاتها ضمن قطاع الترفيه المنزلي، وذلك إثر إعلان أجهزة تلفاز ألترا فائقة الوضوح بدقة 8K لديها، الأجهزة الأولى في العالم التي تستوفي المتطلبات الصارمة لجمعية التكنولوجيا الاستهلاكية CTA لمعايير ومواصفات الأداء لهذه الفئة من الجيل الجديد بما تتضمنه من خدمات، وبما تقدمه من دقة تعادل أربعة أضعاف الدقة في أجهزة التلفاز ذات الوضوح الفائق و16 ضعف الدقة الكاملة في أجهزة التلفاز ذات الوضوح العالي.

هذا وقد استطاعت أجهزة تلفاز “إل جي” العاملة بتقنية Real 8K التي سيتم الكشف عنها رسمياً على هامش مشاركة الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، تجاوز كافة متطلبات الجمعية ضمن برنامج الشعار الموجه للمستهلكين والمتضمن سمات أجهزة التلفاز بدقة 8K المعيارية، والتي تم تحديدها لوضع تعريف واضح للصناع والتجار والمستهلكين فيما يتعلق بأفضل الأجهزة من هذه الفئة، سواء من حيث الدقة، أو المدخلات الرقمية، أو المدى الديناميكي، أو القدرة على تحسين جودة الصور، أو عمق البث ومنهجية القياس.

وكانت جمعية الإلكترونيات الاستهلاكية قد حددت تعريفها لسمات أجهزة التلفاز بدقة 8K بناءً على مقاييس اللجنة الدولية لعلم قياس العرض ICDM، والمبنية على تحقيق الحد الأدنى من قيمة ميزة التباين CM والتي يجب أن تتجاوز ما نسبته 50 % مع 33 مليون بيكسل ذاتية الانبعاث، وهي المقاييس التي تعتمدها هيئات دولية أخرى من تلك المتخصصة بوضع معايير الصناعة كالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، والتي ترتكز بشكل أساسي في معاييرها إلى تعديل التباين.

ومع هذا الإنجاز، وابتداءً من شهر كانون الثاني للعام 2020، ستقدم “إل جي” كافة أجهزة التلفاز العاملة لديها بتقنية 8K مع شعار جمعية التكنولوجيا الاستهلاكية CTA الخاص بأجهزة التلفاز ألترا فائقة الوضوح بدقة 8K.