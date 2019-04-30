“إل جي”.. الانتقال بالتجربة السمعية إلى مستويات أكثر تقدما

عمّان- حظيت أنظمة “إل جي إلكترونيكس” الصوتية بنصيب وافر من تسليط الضوء عليها خلال انعقاد فعاليات مهرجان “إل جي” السنوي للابتكار “إنوفست Innofest 2019” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تواصلت على مدار عدة أيام في مدينة سيول، عاصمة كوريا الجنوبية.

وكانت “إل جي” قد كشفت خلال المهرجان في هذا المضمار، النقاب عن أحدث تشكيلة لها من أنظمة وحلول الصوت لعام 2019، وعلى رأسها نظام تكبير الصوت الشريطي المحيطي المميز طراز SL10YG، مستقطبا أنظار الحاضرين والزوار.

ويتميز نظام تكبير الصوت الشريطي SL10YG بالصوت المحيطي القوي وعالي الجودة بقدرة تبلغ 570 واط من خلال قنواته 5.1.2 التي يتكون منها، مع تقنيات سمعية فائقة من شركة ميريديان للأنظمة السمعية، كل ذلك ضمن تصميم أنيق وسهل الاستخدام. وحيث يتألف النظام من تقنية “الذبذبات الصوتية العميقة والمنخفضة والمساحة Bass & Space”، فإنه يقدم عبرها مستوى عالٍ من الأداء الذي يتيح للمستخدمين التمتع بصوت قوي، غني، ومحيطي من كافة الاتجاهات، مع جودة عالية تضمن تجربة سمعية غامرة واستثنائية يمكن تعزيزها على نحو أكبر حد الانغماس الكامل مع تقنية “رفع مستوى الصوت Height Elevation” التي تسمح بترقية الصوت ليتجاوز بمستواه حدود نظام التكبير، وليندمج مع المحتوى البصري على الشاشة بتناغم وسلاسة، وبالتالي عيش تجربة سمعية بصرية لا تضاهى وأكثر واقعية.

ومع المكبرات الصوتية التي يتضمنها والتي تعمل على إصدار الصوت للأعلى وباتجاه جانبي ورأسي، فإن نظام تكبير الصوت SL10YG يدعم تقنية Dolby Atmos® التي تمكن المكبر من إنتاج الصوت من أي مكان ضمن حيز ثلاثي الأبعاد، حتى من فوق المستمع بما في ذلك السقف لتقديم أفضل تجربة صوتية، كما ويدعم تقنية DTS:X المختصة بإنتاج صوت قابل للتوسيع، وهوما يتيح الحصول على صوت أكثر غنى ودقة ووضوحا.

كذلك، فإن نظام تكبير الصوت SL10YG يدعم تقنية الصوت عالي الوضوح، وذلك من خلال خوارزمية معالجة متطورة، تعمل على تحويل صيغ الملفات الصوتية التقليدية وتحسينها، ما يجعلها أقرب إلى جودة الصوت التي يتم إنتاجها في الاستوديوهات. وإذ حرصت “إل جي” كعادتها لدى تصميم أي من منتجاتها وحلولها على توفير سمة السهولة في الاستخدام فيها، فقد عملت على تضمين مساعد جوجل في النظام، وذلك لتمكين المستخدمين من تنفيذ الأوامر الصوتية بكل سهولة وبساطة، وبالتالي منحهم أكبر قدر من الراحة والتقدم.