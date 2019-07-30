“إل جي” تبدأ تحديث أجهزة تلفاز 2019 المزودة بتقنية “ThinQ”



عمان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” عن بدء إصدار التحديث الجديد لعدد من طرازات أجهزة التلفاز الذكية لديها للعام الحالي المبنية على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ThinQ، والتي قامت بتدعيمها بكل من تطبيق “AirPlay2” لبث المحتوى المرئي وتطبيق “HomeKit” المنزلي من شركة أبل وخدماتهما، وذلك بعد تحديثها بالاعتماد على تطبيق تحديث البرنامج الثابت Firmware. وتشتمل تشكيلة أجهزة التلفاز المدعمة بتطبيقي “AirPlay2″ و”HomeKit” على كل من أجهزة تلفاز OLED، وأجهزة تلفاز NanoCell، فضلاً عن أجهزة تلفاز ألترا فائقة الوضوح UHD.

ويأتي تدعيم هذه الطرازات من أجهزة تلفاز “إل جي” بتطبيق “HomeKit” المنزلي الخاص بشركة أبل، ضمن خطوة غير مسبوقة من “إل جي”، لتكون بذلك الشركة المصنعة الأولى في عالم أجهزة التلفاز التي تضيف هذه الميزة على أجهزة التلفاز الخاصة بها، موفرة خصائصها.

ومع توافر تطبيق وخدمة “AirPlay2” ضمن أجهزة تلفاز “إل جي” للعام الحالي بتقنية ومزايا الذكاء الاصطناعي، فإنه سيكون بإمكان المستخدمين الاستفادة من ميزة بث المحتوى المرئي بسهولة، بما في ذلك محتوى Dolby Vision، وذلك عبر أجهزة الحاسوب Mac الخاصة بهم، أو حتى عبر أجهزة الآيباد اللوحية وأجهزة الهواتف الذكية آيفون من أبل على أجهزة تلفاز “إل جي” الذكية، والاستمتاع بمشاهدته مباشرة.