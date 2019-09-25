“إل جي” تتخذ من الابتكار عنوانا



عمان- بالرغم من تخطي التصورات الخيالية التي سادت قبل ما يقارب القرن فيما يتعلق بمستقبل العالم في ظل تطور التكنولوجيا المتتالي، والتي راحت الأفكار ضمنها في ذلك الحين تجاه سيطرة الآلات على البشر لطغيان قوتها، وتغير ملامح الحياة الطبيعية، وبالرغم من ازدياد التحول في أنحاء العالم نحو تحقيق مفهوم الحياة الذكية خاصة ضمن بيئة المعيشة المنزلية، إلا أن الكثيرين يفتقرون حتى اليوم للصورة الصحيحة حول المنزل الذكي، ليُهيأ لهم بضرورة الحصول على منازل مختلفة في بنائها وتصميماتها، أو اقتناء مجموعة من أحدث الأجهزة التي في الغالب لا تمنحهم بالضرورة تجربة المنزل الذكي كونها لا تؤدي الغرض، والتي يصعب عليهم التعامل معها أيضاً.

“إل جي إلكترونيكس”، التي تتخذ من الابتكار عنواناً لها في كل ما تقوم به وما تقدمه، والتي تسعى لخلق مستقبل أفضل عبر إتاحة الفرصة لعيش حياة أسهل وأكثر راحة بمختلف تفاصيلها، كان لها النصيب الأكبر في جهود تصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي حول الحياة الذكية، فضلاً عن دورها الحيوي والفاعل في تمكين المستهلكين في أنحاء العالم من تحويل منازلهم التقليدية إلى أخرى ذكية بمنتهى البساطة. هذا الأمر جاء عبر تعزيز قدرات أجهزة المستخدمين المنزلية الاستهلاكية التي لطالما اعتادوا عليها واستخدموها، برفدها بتقنيات وميزات ذكية مع أدوات داعمة بالاستفادة من تقنياتها الخاصة المتقدمة ومن التقنيات المفتوحة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن وضع المطور منها والمبني على هذه التقنيات والميزات التي تتسم في ذات الوقت ببديهيتها وسهولة استخدامها بعد ربطها مع بعضها البعض لتكوين شبكة أجهزة متصلة تتكامل لتؤدي الوظائف والمهام الروتينية بأساليب مبتكرة، بين أيديهم، ولتعمل وفقاً لتخصيصاتهم كونها قابلة للتخصيص الشخصي.