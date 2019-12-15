“إل جي” تجمع بين الأداء وطول العمر التشغيلي

عمان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” عن عزمها إطلاق طرازات جديدة من سلسلة الحواسيب المتنقلة المدمجة Gram، وذلك ضمن تشكيلة 2020 من السلسلة، وفي إطار مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي ستعقد فعالياته خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وستستعرض “إل جي”، على هامش مشاركتها في المعرض، حاسوب Gram طراز (Z90N) قياس 17 بوصة، وهو الطراز الفاخر الاستثنائي والحائز على جائزة الابتكار من المعرض، هذا إلى جانب طراز (Z90N) قياس 15 بوصة، وطراز (Z90N) قياس 14 بوصة، وطراز (T90N) قياس 14 بوصة الذي يعد بمثابة جهازين بجهاز واحد.

وتأتي هذه الطرازات الجديدة من أجهزة حواسيب Gram المتنقلة بالمعايير الأساسية نفسها للسلسلة، والتي تتميز بخفة الوزن، وصغر الحجم، فضلاً عن الأداء الأعلى للجهاز وللبطارية التي تتسم بطول عمرها التشغيلي.

وكانت “إل جي” قد صممت طرازاتها الجديدة من سلسلة أجهزة حواسيب Gram بالاعتماد على معالج Intel® Core™ من الجيل العاشر والمزود بمعالج الرسومات Iris® Plus المدمج وذاكرة DDR4 المزدوجة التي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت، وهو ما يعني قوة معالجة مضاعفة خاصة فيما يتعلق بالرسومات عن تلك التي تقدمها طرازات السلسلة من تشكيلة العام 2019. ومع هذه المواصفات، سيحظى مستخدمو طرازات تشكيلة 2020 من سلسلة أجهزة حواسيب Gram من “إل جي” ممن يعملون بمجال المحتوى بالسرعة الفائقة المطلوبة وقوة الأداء وكفاءته لتحرير مقاطع فيديو بدقة 4K حتى أثناء التنقل، فيما سيحظى مستخدموها من محبي الألعاب بتجربة ترفيه سلسة.

وتتميز طرازات تشكيلة 2020 من أجهزة حواسيب Gram من “إل جي” بدعمها لتقنية واي فاي 6 للاتصال اللاسلكي المحسن والذي يقدم كفاءة أعلى في الاتصال مع استهلاك أقل في البطارية، كما أنها تتميز باحتوائها على نظام تبريد Mega Cooling System للحفاظ على كفاءتها التشغيلية بدون أن تتعرض للحرارة، وبدون أي ضجيج مهما كانت طبيعة الاستخدام لها. وتوفر التشكيلة الجديدة من أجهزة حواسيب Gram العديد من الميزات في إطار تصميم بسيط وجذاب في الوقت نفسه.