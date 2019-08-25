“إل جي” تحصد أعلى الأوسمة من الجمعية الأوروبية للصورة والصوت

عمان- نالت شركة “إل جي إلكترونيكس”، من جديد، إشادة الجمعية الأوروبية للصورة والصوت، والتي تعد إحدى أعرق المؤسسات التحريرية في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية، ممثلةً بما مجموعه 55 مطبوعة عالمية متخصصة عبر 29 بلداً أوروبياً، وذلك بفضل أحدث ابتكارات التصميم والأداء المذهل والقيمة المضافة لأحدث أجهزة “إل جي” للترفيه المنزلي، مشتملة على تلفاز OLED طراز E9 قياس 65 بوصة، وتلفاز NanoCellTM طراز SM900 قياس 65 بوصة، ونظام تكبير الصوت طراز SL8YG، فضلاً عن مكبر صوت XBOOM GO طراز PK7.

وتمكن تلفاز OLED المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي من الفوز بجائزة الجمعية عن فئة أفضل تلفاز بتقنية OLED، مما يجعل هذا العام، الثامن على التوالي الذي تحصل فيه أجهزة تلفاز “إل جي” على المركز الأول ضمن هذه الفئة. ويعتمد تلفاز OLED من “إل جي” طراز E9، والفائز بالجائزة الذهبية لنسخة العام 2019 من معرض iF Design للتصميم، على الجيل الثاني من معالج المعلومات الذكي “α (Alpha) 9 Gen 2” الذي يعمل على تحسين جودة الصورة والصوت من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليعزز بذلك التباين اللانهائي ودقة الألوان وسطوعها الذي تشتهر به تقنية OLED من “إل جي”. وأشادت لجنة تحكيم الجمعية بتلفاز OLED طراز E9 قياس 65 بوصة بما يتمتع به من تصميم مذهل يتضمن زجاجاً شفافاً يُظهر الشاشة وكأنها تطفو أو تعوم في الهواء، مما يجعل التلفاز إضافة جذابة للغرفة مهما كانت مساحتها.