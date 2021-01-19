“إل جي” تحصد جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات 2021

عمان- تجدد جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA®) احتفالها بشركة “إل جي إلكترونيكس” لابتكاراتها الرائدة في مجال التكنولوجيا والتصميم عبر عدد من جوائز الابتكار في حفل CES® للعام 2021. وأهمها جائزتا “أفضل ابتكار” التي حصدها تلفزيون LG OLED وLG InstaView® Door-in-Door®، وحصدت “إل جي” عشرات الجوائز خلال حفل جوائز جمعية تكنولوجيا المستهلك للابتكار، ليكون أكبر عدد جوائز تحصده العلامة على الإطلاق.

ويشكل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 العام الثامن على التوالي الذي تحصل فيه تلفزيونات LG OLED ومكبرات الصوت والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية المتميزة وغيرها من منتجات العلامة على جوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار، وهو الاحتفال الرسمي من القطاع بالمنتجات الأكثر ابتكاراً التي تم تقديمها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يعد المنصة العالمية للابتكار.

جوائز التقنيات الأكثر ابتكاراً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية: حصد تلفزيون OLED TV من “إل جي” في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 جائزة “أفضل ابتكار” هذه المرة في فئة الألعاب. فقد ابتكرت “إل جي”؛ الشركة الرائدة عالمياً بلا منازع في تلفزيونات OLED، تجربة ترفيه منزلي لا مثيل لها توفر أعمق درجات اللون الأسود وأكثر الألوان واقعية وتبايناً. وحصلت الأجهزة المنزلية من “إل جي” لأول مرة على جائزة أفضل ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عن ثلاجة LG InstaView Door-in-Door التي ابتكرتها “إل جي” لتتيح للمستخدمين رؤية داخل الثلاجة خلال الحفاظ على الطعام طازجاً وتحقيق التوازن المثالي بين الشكل والوظيفة. وتم تجهيز الثلاجة بتقنية التعرف على الصوت المبتكرة والخاصة بالشركة، ما جعل فتح الباب بأذرع مليئة بالبقالة مجرد أمر صوتي.

والترفيه المنزلي من “إل جي”: جدير بالذكر وبشكلٍ خاص لعام 2021، أحدث منتجات الترفيه من “إل جي” بما فيها تلفزيون LG OLED وLG NanoCell وتلفزيون NEXTGEN وسماعات TONE Free. وقد أُعلن عن مزيد من التفاصيل حول منتجات الترفيه المنزلي من “إل جي” التي تم تكريمها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 هذا الشهر.

الأجهزة المنزلية من “إل جي”: ذهبت جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 إلى الأجهزة المنزلية الجديدة من “إل جي” وأهمها ثلاجات LG InstaView Door-in-Door وحل الغسيل ذو الوحدة المفردة WashTower™ الذي يشغل نصف المساحة المعتادة ويغسل الأحمال الكبيرة من الغسيل ومكنسة LG CordZeroThinQ Vacuum وغيرها من حلول الغسيل وتنقية الهواء بما في ذلك جهاز تنقية الهواء القابل للارتداء PuriCare Wearable Air PuriCare في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة لجوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار 2021 من “إل جي” بالتزامن مع المؤتمر الصحفي لشركة “إل جي” في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، الساعة 8:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بتاريخ 11 كانون الثاني (يناير) 2021 ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الإلكتروني. وسيجتمع قادة القطاع والعلامات الناشئة معاً في الفترة ما بين 11 و14 كانون الثاني (يناير) للانطلاق في مسيرة الابتكار المستقبلي الذي سيقود قطاع التكنولوجيا المتطورة باستمرار. وسيكون أول معرض للالكترونيات الاستهلاكية في العام 2021 رقمي بالكامل وعبارة عن منصة لإطلاق المنتجات والتفاعل مع العلامات التجارية العالمية وتحديد مستقبل القطاع، مما سيمكن مجتمع التكنولوجيا من مشاركة الأفكار بأمان وتقديم المنتجات التي سترسم مستقبلنا.