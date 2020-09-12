“إل جي” تحصل على جائزة AHRI للأداء للعام الثالث على التوالي

عمان- حازت شركة “إل جي الكترونيكس” أخيراً على تقدير من معهد التكييف والتدفئة والتبريد الأميركي (AHRI) مع جائزة الأداء للعام الثالث على التوالي، وذلك مع اجتياز كافة الطرازات المختبرة البالغ عددها 73 تقييم الأداء.

تُعتبر جائزة الأداء بمثابة تكريم يصعب تحقيقه، حيث يجب أن تجتاز كافة المنتجات من كل فئة تختارها AHRI عشوائياً اختبار الأداء لمدة ثلاث سنوات متتالية. وحصلت LG على هذه الجائزة لأول مرة في العام 2017 بعد اجتياز الاختبار كل عام منذ العام 2015.

من العام 2017 إلى العام 2019، تم اختبار ما مجموعه 73 طرازاً من أنظمة تكييف الهواء من إل جي والتي تمثل سبع فئات من المنتجات واجتازت التقييم، وهي تشمل تدفق التبريد المتغير (VRF) ومكيف الهواء الطرفي المعبأ (PTAC) والمضخات الحرارية الطرفية المعبأة (PTHP) ، معدات مكيفات الهواء الصغيرة الأحادية (VMAC)، معدات المضخات الحرارية الصغيرة الأحادية (VMHP)، تبريد المياه – تسخين المياه باستخدام دورة ضغط البخار (WCCL)، ونظام تبريد الماء المبرد بالهواء (ACCL).

يختار AHRI عشوائياً ما لا يقل عن 20 في المائة من كافة المنتجات من كل فئة للاختبار السنوي. يقوم المعهد بعد ذلك بإرسال عينات الاختبار إلى الشركة الفاحصة العالمية Intertek، والمعتمدة من قبل AHRI، للتحقق مما إذا كانت المنتجات تعمل وفقاً للمواصفات.

AHRI، هي جمعية تجارية تأسست العام 1953، تمثل مصنعي HVACR ومعدات تسخين المياه في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 350 شركة عضو. تشتهر الجمعية بإجراء تقييم صارم للأداء، وترسيخ ثقة المستهلك.

من بين المنتجات الحائزة على الجوائز، تعد Multi V وحدة خارجية ذات سعة كبيرة رائدة. يتيح الضاغط العاكس المطلق، الذي طورته إل جي في الأصل، أداء متقدما وكفاءة في استخدام الطاقة، ما يجعل المنتج متميزا في سوق مكيفات الهواء. يُظهر أداء تدفئة ممتازا في ظل ظروف قاسية تقل عن 30 درجة مئوية تحت الصفر (ناقص 22 درجة فهرنهايت)، مما يفسر شعبيته خاصة في أميركا الشمالية حيث تنخفض درجة الحرارة إلى مستوى منخفض جداً في الشتاء.

يعد Multi V S مكيف صغير ومتوسط الحجم للاستخدام في أماكن الإقامة. يمكن للوحدة الخارجية الفردية أن تدعم ما يصل إلى 16 وحدة داخلية، مما يجعلها مناسبة حتى للمناطق السكنية الكبيرة. يتم توفير الوحدات الداخلية بأنواع مختلفة من الوحدة المركبة على الحائط، والمعلقة في السقف إلى نوع مجرى الهواء بحيث يمكن للعملاء اتخاذ الخيارات التي يريدونها.

ومكيف الهواء الطرفي المعبأ (PTAC)، منتج آخر معتمد، هو وحدة فردية قائمة بذاتها تستخدم بشكل متكرر في الفنادق. تتميز وحدات PTAC من LG بمتانة استثنائية، ويتم تطبيقها باستخدام تقنية خاصة تمنع تآكل المبادل الحراري.

شهدت إبداعات “إل جي” في سوق تكييف الهواء في أميركا الشمالية نمواً لمدة 11 عاماً متتالية بناء على الكفاءة التقنية المتميزة للشركة. اعتبارا من العام الماضي، تضاعفت مبيعات وحدة معالجة الهواء من “إل جي” مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وفي هذا الإطار، قال نائب الرئيس التنفيذي للوحدة التجارية لحلول الهواء في شركة “إل جي” للأجهزة المنزلية وحلول الهواء لي كام جيوه: “كونها مزودا شاملا لحلول التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء والطاقة التي تثري الطبيعة وحياة الإنسان، ستعمل “إل جي” على تعزيز التنافسية في السوق العالمية بناءً على الأداء المتقدم والتكنولوجيا المميزة”.