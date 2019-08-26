“إل جي” ترسخ نمط حياة صحيا مستداما مع ثلاجة جديدة ذكية

عمان- في الموسم الصيفي الذي يزداد فيه استخدام الثلاجات، كما تزداد الحاجة للحفاظ على كفاءتها بسبب الأجواء، تواصل “إل جي إلكترونيكس”، وكعادتها، وضع أفضل الخيارات أمام المستهلكين وأمام زبائنها، من خلال مواصلة رفد السوق المحلية بأكثر طرازات الثلاجات تقدماً وقدرة على تلبية الاحتياجات، ثلاجات الباب داخل الباب InstaView™ الذكية.

وخلافاً للثلاجات التقليدية التي تتطلب وقتاً قد يستغرق ساعة إلى ساعتين لاستعادة الحد الأقصى لمستوى التبريد إثر فتحها، وهو ما يؤثر بالسلب على الأطعمة التي تحتويها، فإن ثلاجة InstaView™ الذكية من “إل جي” تقلل من عدد المرات التي يحتاج المستخدم لفتح الثلاجة بها لتفقد محتوياتها، وذلك بفضل تصميمها مع لوحة زجاجية ذات مرآة عاكسة تنير عند النقر مرتين عليها، ما يسمح برؤية المحتويات داخل المقصورة بدون الحاجة لفتح باب الثلاجة، وهو ما يقلل بدروه من فقدان الهواء البارد بنسبة 41 %، وبالتالي الحفاظ على الأطعمة طازجة لأطول فترة ممكنة.

وبتصميمها بتقنيات تقلل من تقلب درجات الحرارة داخلها، يمكن للمستخدم الاستمتاع لوقت طويل مع ثلاجة InstaView™ الذكية من “إل جي” بالأطعمة التي يحتفظ بها من تلك القابلة للتلف سريعاً في الثلاجات التقليدية، كالفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان؛ وذلك بفضل الضاغط الخطي العاكس الذي أحدث ثورة في جوهر الثلاجات، لاعتماده على نقطة احتكاك واحدة فقط لتحريك المكبس، عكس الثلاجات التقليدية التي تعتمد ضواغطها على 4 نقاط احتكاك تؤدي لاستهلاك المزيد من الطاقة الفاقدة، وهو الأمر الذي يمنح ثلاجة InstaView™ الذكية مزيداً من المتانة والقدرة على التبريد بشكل أسرع ضمن مستوى أقل من الطاقة المستهلكة ومن الضجيج الذي يقل بنسبة 25 % عن الثلاجات التقليدية، مع تحكم أمثل في درجة الحرارة للحفاظ على المواد الغذائية طازجة لفترة أطول.

وتشمل المزايا المبتكرة في ثلاجة InstaView™ الذكية من “إل جي” ميزة Hygiene Fresh™ التي تقضي تلقائياً على ما مجموعه 99.999 % من البكتيريا المتواجدة داخل الثلاجة مع مرشح الهواء المكون من خمس مراحل والحاصل على اعتماد وإشادة مجموعة Intertek البريطانية المتخصصة بإجراء فحوصات المطابقة، كما يسهم في التخلص من أي روائح كريهة ومن الهواء الملوث داخل الثلاجة، ما يسفر عن الاحتفاظ بالأطعمة والمواد الغذائية طازجة ونضرة وأكثر نظافة، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة.