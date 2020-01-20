“إل جي” تزيح الستار عن مجموعة تلفزيونات REAL 8K

عمان – تعتزم شركة “إل جي إلكترونيكس” طرح المجموعة الموسعة لأجهزة تلفزيوناتها المزوّدة بتقنية 8K، الأسبوع المقبل في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES® 2020. وستشمل هذه المجموعة 8 تلفزيونات جديدة الطراز قياس 77 و65 إنش، لتنضم بذلك الى طرازات “إل جي” الحالية بقياس 88 و75 إنش.

وتتضمن المجموعة المتنوعة التي تقدمها “إل جي” لعام 2020، تلفزيوناتLG SIGNATURE OLED 8K (قياس 88 و77 إنش بتقنية OLED ZX) والتلفزيونات المتقدمة LG NanoCell (قياس 75 و65 بتقنيات Nano99، Nano97 أو Nano95). وتمتاز هذه التلفزيونات بأنها تتخطى المعيار الرسمي الذي وضعته جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) لتلفزيونات 8K Ultra HD. إضافة الى أن مختبرات مستقلة موثوق بها كمؤسسةTUV Rheinland ، منحت شهادة بأن جهازَي LG SIGNATURE OLED 8K وLG 8K NanoCell يتخطيان هذا المعيار.

ولا تقتصر مميزات تلفزيون LG 8K على توفيرها تجربة Real 8K حقيقية فحسب، بل أنها تمنح المستخدمين سلامة البال مع طرقٍ متعددة للاستمتاع بتجربة Real 8K. وتوفر الطرازات الجديدة القدرة على تشغيل محتوى 8K أصلي، وذلك بفضل دعم أوسع مجموعة من مصادر محتوى 8K من مدخلات الواجهة متعددة الوسائط الرقمية المتقدمة (HDMI) ومنفذ USB، بما في ذلك المحتوى بترميز HEVC، وVP9، وAV1، علماً أن الأخير مدعوم بأكبر مواقع البث المباشر كـ”يوتيوب”. الى ذلك، ستدعم الأجهزة عرض محتوى 8K بمعدل 60 إطاراً في الثانية، كما أنها موثوقة لتقديمها فيديو 8K مع 60 لقطة في الثانية الواحدة عن طريق HDMI.