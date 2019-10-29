“إل جي” تطلق أول تلفاز يدعم اللغة العربية

عمان – الغد – التقت شركة «إل جي إلكترونيكس» المشرق العربي، حشداً من ممثلي مختلف المؤسسات الإعلامية، وإلى جانبهم نخبة من المؤثرين المتخصصين في قطاع التكنولوجيا الناشطين على منصات التواصل، وذلك ضمن فعالية أقامتها أمس في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، احتفاء بقرب إطلاق أول تلفاز يدعم اللغة العربية صوتياً من تشكيلتها لعام 2019 والمبنية على الذكاء الاصطناعي في السوق الأردنية، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركة وموظفيها.

وتضمن اللقاء العديد من الفعاليات التي صممتها «إل جي» خصيصاً لهذه المناسبة، مع برنامج أتاح للمدعوين فرصة استكشاف وتجربة أجهزة تلفاز OLED وأجهزة تلفاز NanoCellTM المزودة بخدمة الدعم الصوتي باللغة العربية، والمتاحة في هذه المرحلة بالفصحى، إلى جانب عدد من اللهجات العامية لعدد من دول المنطقة العربية، مع خطط لإطلاق إصدارات تدعم المزيد من اللهجات في نهاية العام والعام المقبل.

هذا وتسنى للحاضرين خلال التجربة التفاعلية الوقوف على كافة مزايا أجهزة تلفاز OLED وأجهزة تلفاز NanoCellTM بالإضافة إلى الطرازات السابقة لعام 2019 المزودة جميعها بخدمة الدعم الصوتي باللغة العربية، ومن أبرزها السهولة والبساطة التي توفرها للمستخدمين على كافة المستويات بما في ذلك التحكم عن بعد، والبحث عن المحتوى والبرامج المراد مشاهدتها، وتصفح القنوات وتغييرها، وتغيير مستوى الصوت، وضبط الإعدادات بأوامر صوتية بسيطة دون الحاجة لاستخدام أية أجهزة إضافية، كما تسنى لهم الانغماس بتجربة مشاهدة غامرة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، ثمن مدير العلامة التجارية والتسويق في شركة «إل جي إلكترونيكس» المشرق العربي، فراس شبانة، جهود أعضاء القطاع الإعلامي ومساندتهم الدائمة للشركة في إيصال رسائلها للمستهلكين على مدار مسيرتها في المملكة، مبيناً أهمية هذا اللقاء معهم باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الاتصال لدى الشركة والتي تحرص عبرها على التواصل معهم للتأكيد على العلاقات المتينة التي تربطها بهم ولإطلاعهم على كافة مستجداتها، كما أنه يعد من العناصر الأساسية في استراتيجيتها التسويقية التي تعتمد على مبدأ «التجربة خير برهان»؛ مؤكداً على أن الشركة تسعى على الدوام لمنح الإعلاميين والمؤثرين تجربة معرفية متميزة تثري معلوماتها حول منتجاتها وتقنياتها وخدماتها.