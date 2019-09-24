“إل جي” تطلق حملة تقسيط لمدة 36 شهرا



عمان – أطلقت شركة “الرؤية الحديثة New Vision”، الوكيل الرسمي لأجهزةـ ” إل جي” المنزلية والترفيهية والمكيفات في المملكة، حملة لتقسيط الأجهزة الإلكترونية والمنزلية لمدة سداد تصل إلى ستة وثلاثين شهرا بسعر الكاش ودون فوائد بالتعاون مع العديد من البنوك وشركات التمويل، وتشمل الحملة العديد من الأجهزة المنزلية والكهربائية بمواصفات مختلفة تلبي رغبات المستخدمين وتستجيب لمتطلباتهم كافة. وبدوره، قال المدير العام للشركة السيد شادي “رمزي” المجالي: “تأتي هذه الحملة بهدف توفير منتجات تناسب احتياجات زبائننا وبأسعار تتوافق مع نمط حياتهم، لتشجيعهم على شراء الأجهزة التي يحتاجونها نظراً لأهميتها في الحياة اليومية والعملية. وأضاف أن الشركة تكثف جهودها لتقدم عروضا مميزة بهدف كسب رضا زبائنها، وذلك لتبقى الرؤية الحديثة هي خيارهم الأول عند الشراء.”

من الجدير بالذكر أن شركة “الرؤية الحديثة New Vision” تَعرِض منتجات “إل جي LG” ضمن 13 معرضا مجهزا وفق أفضل المقاييس الفنية على مستوى العالم، وتتواجد في كل من معرض شارع مكة المكرمة أبراج الحجاز ومعرض دوار الشعب، ومؤسسة السلام، والمركز الأردني التجاري، وطارق، والسيتي مول، ودوار الواحة، وطبربور، وشارعي الحرية والقدس في المقابلين بعمّان، بالإضافة إلى معارضها في إربد والكرك والزرقاء.