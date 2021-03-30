“إل جي” تطلق سلسلة تلفزيونات العام 2021 عالمياً وتتصدّرها OLED المميّزة

عمان– أعلنت شركة “إل جي الكترونيكس” عن طرحها العالمي لمجموعة تلفزيونات 2021 والتي تتضمّن منتجات توفّر للمستهلكين المزيد من الخيارات أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل المجموعة الموسّعة من التلفزيونات التي تضم OLED وQNED Mini LED وNanoCell. وتضمن المجموعة الشاملة تقديم تجربة ترفيه منزلية استثنائية، ولا سيما أنها تقدّم مجموعة واسعة من أحجام الشاشات، تتراوح من أصغر حجم 43 بوصة لتصل إلى 83 بوصة. أما الأحدث في السوق، فهو حجم 88 بوصة الساحر. لذا، يمكن إيجاد تلفزيون “إل جي” ليتناسب مع كل احتياجات المستخدمين وأحجام الغرف.

وتتميز تلفزيونات OLED من “إل جي” لعام 2021 (سلسلة Z1, G1, C1, B1, A1) بألواح مضاءة ذاتياً تنتج جودة صورة فائقة الوضوح، وتتميّز بالواقعية الفائقة والحركة الطبيعية السلسة، كما أنها تحتوي على تصميمات رفيعة من شأنها إضافة الجمالية على أي ديكور. وتتميز سلسلة G1 الأحدث من “إل جي” بتقنية OLED evo، وهي الخطوة التالية في تطوّر تقنية تلفزيونات OLED، إذ إنها توفّر إضاءة أفضل لتقديم درجة سطوع أعلى وصور دقيقة ومذهلة وتفاصيل أكثر واقعية. أما سلسلة C1، أشهر مجموعة تلفزيونات OLED من “إل جي”، فتقدّم معظم خيارات حجم الشاشة كي تلائم مختلف أنواع الاحتياجات والمساحات لدى المستخدمين، بدءً من الإصدار بمقاس 48 بوصة الذي يلائم مختلف المساحات، وصولاً إلى الشاشة الواسعة مقاس 83 بوصة. وفيما يتعلّق بالعملاء الذين يبحثون عما يعدّ أكثر تنافسية في الأسعار بعالم OLED، فقد تكون كل من سلسلة B1 وA1 من “إل جي” هي ما يبحثون عنه بالضبط. أما تلفزيونات QNED Mini LED، فتعد الإضافة المثيرة لعام 2021، لا سيما أنها توفّر جودة صورة تلفزيون LCD وتأخذها إلى المستوى التالي. وتستخدم هذه الطرازات المتوفّرة في مجموعة 8K (طرازات QNED99 وQNED95) و4K (طرازات QNED90 وQNED85) وخيارات 4K ، تقنية Quantum Dot NanoCell من “إل جي” والإضاءة الخلفية Mini LED لتحسين دقة الألوان وزيادة التباين، بشكلٍ أفضل من أجهزة تلفزيون LCD التقليدية.

ويضع تلفزيون LG QNED Mini LED معياراً جديداً لفئة تلفزيونات LCD، الأمر الذي يمكّن المستخدمين من الاستمتاع بجودة صورة HDR ممتازة وتجربة مشاهدة غامرة أكثر، وذلك بفضل القوة المشتركة لتقنية NanoCell Plus الجديدة والنقطة الكموميةquantum dot ، التي تعمل على إظهار اللون الأحمر والأخضر بشكلٍ محسّن، فيما ينبعث الطول الموجي الأزرق من مؤشر LED. وتوفّر عروض تلفزيونات NanoCell 8K و4K الجديدة من “إل جي” لعام 2021، أكبر عدد من الخيارات مقارنةً بأجهزة التلفزيون المتبقية، مع مجموعة كبيرة تشمل 8K (طرازات NANO99، وNANO 95) ومجموعة 4K (طرازات NANO90، NANO85، NANO80، NANO77، وNANO75) للاختيار بينها.

وتتميّز كل الطرازات بتقنية العرض LG NanoCell، التي تستخدم الجسيمات النانوية لتصفية الشوائب اللونية، وبالتالي تؤدي إلى إنتاج صوَر واقعية تجذب المشاهد بشكل أكبر عند مشاهدة أفلامه ورياضاته وبرامجه المفضلة.

إلى جانب جودة الصورة الرائعة، تقدّم كل أجهزة تلفزيونات “إل جي” المتميزة لعام 2021 تجربة ترفيه منزلية غامرة، وذلك عن طريق التوافق مع أحدث المعايير وتنسيقات المحتوى، والميزات والوظائف الجديدة التي من شأنها إضافة قيمة مميّزة. وإضافة إلى مستويات ألوانها وتباينها غير المسبوقة، تدعم تلفزيونات “إل جي” تقنيات Dolby Vision IQ وDolby Atmos® و HDR10 PROوFilmmaker Mode™، وهو ما يساهم في جعل أجهزة التلفزيون لهذا العام مثالية لمشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية النابضة بالحياة والتي تحتوي على أفضل جودة صورة وصوت.