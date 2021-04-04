“إل جي” تطلق سلسلة تلفزيونات وتتصدرها OLED المميزة



عمان – أعلنت شركة “إل جي الكترونيكس” عن طرحها العالمي لمجموعة تلفزيونات 2021 والتي تتضمن منتجات توفر للمستهلكين المزيد من الخيارات أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل المجموعة الموسعة من التلفزيونات التي تضم OLED وQNED Mini LED وNanoCell. وتضمن المجموعة الشاملة تقديم تجربة ترفيه منزلية استثنائية، لا سيما أنها تقدم مجموعة واسعة من أحجام الشاشات، تتراوح من أصغر حجم 43 بوصة لتصل إلى 83 بوصة. أما الأحدث في السوق، فهو حجم 88 بوصة الساحر. لذا، يمكن إيجاد تلفزيون “إل جي” ليتناسب مع احتياجات المستخدمين وأحجام الغرف كافة.

وتتميز تلفزيونات OLED من “إل جي” للعام 2021 (سلسلة Z1, G1, C1, B1, A1) بألواح مضاءة ذاتياً تنتج جودة صورة فائقة الوضوح، وتتميز بالواقعية الفائقة والحركة الطبيعية السلسة، كما أنها تحتوي على تصميمات رفيعة من شأنها إضافة الجمالية على أي ديكور. وتتميز سلسلة G1 الأحدث من “إل جي” بتقنية OLED evo، وهي الخطوة التالية في تطور تقنية تلفزيونات OLED، إذ إنها توفر إضاءة أفضل لتقديم درجة سطوع أعلى وصور دقيقة ومذهلة وتفاصيل أكثر واقعية. أما سلسلة C1، أشهر مجموعة تلفزيونات OLED من “إل جي”، فتقدم معظم خيارات حجم الشاشة كي تلائم مختلف أنواع الاحتياجات والمساحات لدى المستخدمين، بدءًا من الإصدار بمقاس 48 بوصة الذي يلائم مختلف المساحات، وصولاً إلى الشاشة الواسعة مقاس 83 بوصة. وفي ما يتعلق بالعملاء الذين يبحثون عما يعد أكثر تنافسية في الأسعار بعالم OLED، فقد تكون كل من سلسلتي B1 وA1 من “إل جي” ما يبحثون عنه بالضبط.

أما تلفزيونات QNED Mini LED، فتعد الإضافة المثيرة للعام 2021، لا سيما أنها توفر جودة صورة تلفزيون LCD وتأخذها إلى المستوى التالي. وتستخدم هذه الطرازات المتوفرة في مجموعة 8K (طرازات QNED99 وQNED95) و4K (طرازات QNED90 وQNED85) وخيارات 4K، تقنية Quantum Dot NanoCell من “إل جي” والإضاءة الخلفية Mini LED لتحسين دقة الألوان وزيادة التباين، بشكل أفضل من أجهزة تلفزيون LCD التقليدية.