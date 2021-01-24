“إل جي” تعزز ريادتها في القطاع بفضل تقنيات التلفزيونات المذهلة

عمان– تستمر شركة “إل جي إلكترونيكس” في وضع معايير جديدة لقطاع التلفزيونات مرة أخرى بفضل مجموعتها المتميزة الأكثر إبهاراً والتي تشمل تلفزيونات OLED. وتضم المجموعة منتجات حائزة على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 عن فئة أفضل ابتكار (طراز 48C1)، إضافة إلى العديد من جوائز الابتكار. وقد تمت ترقية مجموعة تلفزيونات LG الرائدة من حيث التصميم والأداء باستخدام التكنولوجيا والميزات مثل لوحة OLED الجديدة، وأحدث معالج الذكاء الاصطناعي، ونظام webOS بتصميمه الجديد، إضافة إلى مظهر جديد مذهل لعام 2021.

وتمثل تشكيلة تلفزيونات OLED 2021 من “إل جي” المجموعة الأكثر شمولاً من تلفزيونات OLED للشركة حتى الآن مع طرز جديدة ومثيرة تبني على إرث العلامة التجارية المتمثل في جودة الصورة الفائقة. وتتميز أحدث سلسلة G1 من إل جي بتقنية OLED evo ، وهي الخطوة التالية في تطور تقنية تلفزيون OLED التي توفر إضاءة أفضل للحصول على سطوع أعلى وصور قوية بوضوح مذهل وتفاصيل وواقعية.

وعندما يتعلق الأمر بتجربة المشاهدة الرائعة على شاشات OLED، تقدم “إل جي” للمستهلكين خيارات أكثر من أي وقت مضى. حيث تتميز سلسلة LG C1 الاستثنائية بمجموعة متنوعة من الأحجام بدءً من الإصدار بمقاس 48 بوصة الذي يفضله هواة اللعب المتحمسون، وصولاً إلى الطراز الجديد بمقاس 83 بوصة الذي سيجعل جميع الجيران يتوقون للزيارة لمشاهدة الأفلام. إضافة الى ذلك، تعد منصة Gallery Stand 2 الجديدة بديلاً أنيقاً لحامل الجدار Gallery Design الأنيق والرقيق لأولئك الذين يرغبون في مزيد من المرونة في مخططاتهم وتصميماتهم الداخلية.

أما معالج “إل جي” الذكي الأحدث α (Alpha) 9 Gen 4 AI، فيجدد الأداء في أحدث تلفزيونات “إل جي” في سلسلة Z1، G1، وC1. ويعتمد المعالج الجديد على ميزات التعلم العميق لتحسين قدرات الترقية، مما يجعل المحتوى ضمن أي مستوى جودة يبدو مثالياً على الشاشات الكبيرة ذاتية

الانبعاث.