“إل جي” تعلن تغييرات تنظيمية للاستجابة لبيئة الأعمال



عمان- أعلنت شركة “إل جي الكترونيكس” عن عدد من الالتزامات التنظيمية التي وُضعت لتحويل العلامة التجارية العالمية للأجهزة الإلكترونية والأجهزة الاستهلاكية بشكل أسرع إلى شركة ستكون قادرة على مواجهة العام المقبل بشكل أفضل من خلال تحويل التحديات إلى فرص. مبادرات مثل تعزيز ابتكار قيمة العميل من خلال استراتيجية التحول الرقمي في إل جي، وإنشاء مركز إدارة جودة متعدد الوظائف، وإنشاء مركز ابتكار في أميركا الشمالية، وتعزيز وظائف البحث والتطوير لكل شركة، ومنح قسم أعمال الروبوت الناشئ مكاناً جديداً في مجموعة حلول الأعمال، هي بعض التغييرات المنتظرة للعام الجديد وما بعده. سيكون التغيير الملحوظ هو تقاعد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “إل جي إلكترونيكس” للأجهزة المنزلية وحلول الهواء دان سونغ، الذي تولى المنصب في نهاية العام 2016 وترك الشركة أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى. تحت قيادة هذا الرجل المخضرم لمدة 37 عاماً في LG Electronics، سجلت شركة H&A التابعة لشركة LG أعلى أرقام مبيعات في تاريخ الشركة، ما شكل السبب الرئيسي لأداء LG القوي هذا العام على الرغم من انتشار وباء “كوفيد 19”. سيتولى صاحب خبرة الـ32 عاماً، رئيس Living Appliance Business منذ العام 2016 ليو جاي تشول، إدارة أكبر شركة تابعة لشركة إل جي.

إضافة إلى التركيز على قيمة العملاء ومراقبة الجودة والابتكار والبحث والتطوير والروبوتات، ستخلق LG المزيد من الفرص لتعزيز قدرتها التنافسية وتشجيع التفكير المتجدد والاستعداد بشكلٍ أفضل للتحديات المستقبلية. لمنح الإدارة والموظفين المسؤولية المباشرة عن الفئات المتنامية، سيتم إنشاء أقسام منفصلة للثلاجات والمجففات تحت إطار H&A Living Appliance Business، بينما ستحصل Air Solutions Business على قسم مكيف هواء منفصل. وتشمل المبادرات الجديدة الأخرى معمل ابتكار التكنولوجيا المتجددة ومختبر ابتكار المنتجات المتجددة التي تجمع بين عناصر البحث والتطوير والتخطيط المستقبلي للمنتج.

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