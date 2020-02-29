“إل جي” تعلن عن نتائجها المالية للعام 2019

عمان– أعلنت شركة “إل جي” إلكترونيكس عن تحقيق رقم قياسي جديد من المبيعات، حيث بلغت إيراداتها 62.3 تريليون وون كوري (53.0 مليار دولار أميركي) في العام 2019، مما يدل على الطلب القوي للأجهزة المنزلية المتميزة مثل LG SIGNATURE والمنتجات العالية النمو والمبتكرة. أما الأرباح التشغيلية للعام بأكمله والتي بلغت 2.44 تريليون وون كوري (2.07 مليار دولار أميركي) فقد استعادت قوتها مرة أخرى العام 2019 على الرغم من انخفاضها بنسبة 10 بالمائة عن العام 2018 بسبب الزيادة في التقنيات التسويقية والمستقبلية.

وارتفعت إيرادات الربع الرابع من العام 2019 البالغة 16.06 تريليون وون كوري (13.65 مليار دولار أميركي) بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبنسبة 2.3 بالمائة عن الربع السابق، في حين بلغت إيرادات التشغيل الفصلية البالغة 101.8 مليار وون كوري (86.5 مليون دولار) نسبة أعلى بـ34.5 في المائة عن الربع الأخير من العام 2018.

وكان لشركة LG Home Appliance & Air Solution عاما قويا، سجلت خلاله إيرادات قياسية للعام 2019 بلغت 21.52 تريليون وون كوري (18.29 مليار دولار أميركي)، بزيادة قدرها 11 بالمائة عن العام السابق، وأرباح تشغيلية قدرها 2 تريليون وون كوري (1.7 مليار دولار أميركي)، وهي أعلى نسبة في التاريخ. وبلغت المبيعات الفصلية 4.62 تريليون وون كوري (3.92 مليار دولار أميركي)- وهو أعلى رقم يتحقق خلال الربع الرابع في تاريخ الشركة – أي ما يقرب الـ7 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق بسبب الطلب القوي في أميركا الشمالية وأوروبا، في حين بلغت إيرادات التشغيل 122.2 مليار وون (103.86 مليون) مرتفعة بنسبة 8.5 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2018.

وأعلنت شركة LG Home Entertainment عن عائدات العام بأكمله والتي بلغت 16.15 تريليون وون كوري (13.73 مليار دولار أميركي)، وهو تغيير بسيط عن العام 2018، بينما انخفض دخل التشغيل البالغ 980 مليار وون كوري (833 مليون دولار) عن العام السابق. أما مبيعات الربع الرابع من العام 2019 البالغة 4.59 تريليون وون كوري (3.90 مليار دولار أميركي) فلم تشهد تغييراً عن الأرقام التي حققتها نفس الفترة من العام 2018 وبارتفاع 18.7 بالمائة بالمقارنة مع الربع السابق من هذا العام، ما أدى إلى دخل تشغيل قدره 110 مليارات وون كوري (93.5 مليون دولار أميركي) يعود بشكل كبير الى زيادة تكاليف التسويق.

من جهتها، سجلت شركة LG Mobile Communications Company 2019 عائدات قدرها 5.97 تريليون وون كوري (5.07 مليار دولار أميركي). وتراجعت مبيعات الربع الرابع البالغة 1.32 تريليون وون كوري (1.12 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام السابق بسبب تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية الرائدة في الأسواق الخارجية. وقد عكست الخسارة التشغيلية الكاملة التي بلغت قيمتها الإجمالية 1.01 تريليون وون كوري (858.34 مليون دولار أميركي) زيادة نفقات التسويق لدعم الأجهزة الرئيسية. وفي هذا الإطار، تعتمد استراتيجية تحسين الأعمال المتنقلة لعام 2020 من “إل جي” على تقديم هواتف ذكية متوسطة ورائدة جديدة من الجيل الخامس واستمرار الجهود من حيث التكلفة.