“إل جي” تعلن نتائجها المالية للعام 2020

عمان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” عن عام قوي؛ حيث بلغت عائدات 2020 نحو 63.26 تريليون وون كوري (56.45 مليار دولار أميركي) وأرباح تشغيل قياسية بلغت 3.20 تريليون وون كوري (2.85 مليار دولار أميركي)، بزيادة قدرها 31.1 بالمائة على العام 2019، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مبيعات الأجهزة المنزلية المتميزة وتلفزيونات OLED، إضافة إلى النمو القوي في حلول مكونات المركبات.

نمت المبيعات في الربع الرابع من العام البالغة 18.78 تريليون وون كوري (16.76 مليار دولار أميركي) بنسبة 16.9 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019 وكانت أعلى بنسبة 11 في المائة من الربع الثالث السابق. على الرغم من تأثير جائحة “كوفيد 19″، ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع البالغ 650.20 مليار وون كوري (580.19 مليون دولار أميركي) بشكلٍ ملحوظ بنسبة 539 في المائة مقارنةً بالربع الرابع من العام 2019.

وفي الوقت الذي ما يزال فيه فيروس كورونا والركود الاقتصادي يشكلان مصدر قلق للعام 2021، تتوقع “إل جي” أن يعود الاقتصاد العالمي إلى طبيعته في ظل السياسات المالية السليمة لحكومات العالم والتنفيذ الناجح للقاحات. في العام 2021، سيتم تطبيق التقنيات الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء والتنقل على نطاق واسع في مختلف مجالات أعمال “إل جي”.

وفي هذا الإطار، أنهت شركة LG Home Appliance & Air Solution عاماً جيداً آخر بإيرادات قياسية بلغت 22.27 تريليون وون كوري (19.87 مليار دولار أميركي) للعام 2020، بزيادة قدرها 3.5 في المائة على العام السابق، وأرباح تشغيلية قدرها 2.35 تريليون وون كوري (2.10 مليار دولار أميركي)، وهو رقم قياسي آخر. تعكس النتائج زيادة مبيعات فئات الأجهزة الجديدة وأعمال تأجير الأجهزة المنزلية في كوريا الجنوبية. كان العائد في الربع الرابع البالغ 5.54 تريليون وون كوري (4.94 مليار دولار أميركي) هو أعلى ربع رابع في تاريخ الشركة، بزيادة قدرها 20 في المائة على أساس سنوي مع نمو مزدوج الرقم في كوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا.

ومن جهتها، أعلنت شركة LG Home Entertainment عن إيرادات العام 2020 بلغت 13.18 تريليون وون كوري (11.76 مليار دولار أميركي) وأرباح تشغيلية بلغت 969.70 مليار وون كوري (865.29 مليون دولار أميركي)، بزيادة قدرها 22.9 بالمائة على العام السابق. كانت المبيعات في الربع 4.28 تريليون وون كوري (3.82 مليار دولار أميركي) أعلى بنسبة 7.9 بالمائة عن الربع الرابع من العام 2019 وبنسبة 16.7 بالمائة عن الربع السابق. عكست الأرباح التشغيلية ربع السنوية البالغة 204.50 وون كوري كوري (182.48 مليون دولار أميركي) زيادة المبيعات في أميركا الشمالية وأوروبا.

أما شركة “LG Mobile Communications Company”، فأعلنت عن إيرادات العام 2020 بالكامل بقيمة 5.22 تريليون وون كوري (4.66 مليار دولار أميركي). كانت مبيعات الربع الرابع التي بلغت 1.39 تريليون وون كوري (1.24 مليار دولار أميركي) أعلى بنسبة 4.9 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام 2019 ولكنها أقل بنسبة 9.2 في المائة عن الربع السابق بسبب نقص شرائح الجيل الرابع وتباطؤ مبيعات الهواتف الذكية المتميزة في الأسواق الخارجية. بلغ إجمالي الخسائر التشغيلية للعام بأكمله 841.20 مليار وون كوري (750.63 مليون دولار أميركي)، ما يعكس زيادة الاستثمارات التسويقية لدعم الأجهزة الرائدة، والتي تم تعويضها جزئياً بتخفيضات التكلفة الثابتة بسبب كفاءات التصنيع.