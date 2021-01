“إل جي” تقدم تصورها لمستقبل أفضل مع حلولها المتقدمة في CES 2021

عمان – تحت شعار “الحياة مستمرة- أهلاً بك في منزلك” (Life is ON – Make Yourself at Home)، تشارك “إل جي إلكترونيكس” رؤيتها لنمط حياة أكثر اتصالاً وراحة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للعام CES® 2021 الذي يُقام افتراضياً بالكامل عبر المنصات الرقمية للمرة الأولى على الإطلاق. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة وتم بثه على موقع “إل جي” الخاص بالمعرض وقناة “إل جي” العالمية على “يوتيوب”، كشفت “إل جي” عن تصور جديد لمعنى “المنزل” من خلال عرضها التقديمي للمنتجات والخدمات المتقدمة المصممة لتسهيل الحياة اليومية للمستهلكين بحيث تصبح أكثر كفاءة وراحة ومتعة، في حين يوفر جناح الزوار الرقمي في المعرض فرصة للزوار لاستكشاف أحدث ابتكارات “إل جي” عبر شاشاتهم أو أجهزة الحاسوب المحمولة أو الأجهزة المحمولة.

وقدم المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي نظمته “إل جي” ابتكارات تلبي أذواق الجميع. وكشفت الشركة للمرة الأولى عن مشروع هاتف “إل جي” القابل للطي والمؤثر البشري الافتراضي. وكان الهاتف الذكي LG Rollable قد ظهر في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في عرض سريع لشاشته الفريدة التي يمكن تغيير حجمها.

وباعتباره الجهاز الثاني في إطار مشروع Explorer للعلامة التجارية “إل جي”، يوفر هذا الجهاز القابل للطي نظرة “استكشافية” استباقية لما قد يحمله مستقبل الهواتف الذكية. وفي وقت لاحق خلال الحدث، قدمت “إل جي” الملحنة والـ”دي جي” الافتراضية ريه كيم التي تمتلك المزيد من صفات الذكاء البشري بفضل تقنية التعلم العميق. واستغلت ريه وقتها تحت الأضواء لتقديم روبوت “إل جي” LG CLOi الجديد الذي يستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية سي (UV-C) لتعقيم المناطق المزدحمة ومتكررة اللمس مثل غرف الفنادق والمطاعم.

وقُسّم معرض “إل جي” الافتراضي إلى أربعة أقسام مختلفة وهي Life in ON TV وVirtual Experience

وLG SIGNATURE in Vegas وLife’s Good Studio.