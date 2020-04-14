“إل جي” تقدم حلولا ذكية لتحسين نوعية الهواء

عمان- تواصل شركة “إل جي إلكترونكس”، وهي الشركة الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية وحلول الهواء، دفع حدود ابتكارات المنزل الذكي، موفرة للمستهلكين سبلا جديدة لاختبار أساليب المعيشة المحدثة.

وتلبية للطلب المتزايد للحلول التي تضع النظافة في أولوياتها، تستمر “إل جي” بتعزيز جهودها في تطوير منتجاتها ضمن مجالات متعددة، بما فيها مجموعة فلاتر تنقية الهواء.

وفي السياق، تمتاز فلاتر هواء PuriCare المزدوجة والفريدة من “إل جي” بتقنيتها الشاملة للهواء في زاوية 360 درجة. ويعمل نظام الفلترة المكون من 6 خطوات على التخلص من الغبار والروائح والغازات الضارة المسببة للحساسية وأمراض الجهاز التنفسي. وبفضل الميزة الإضافية المعززة للنظافة Clean Booster التي تجعل الفلتر يرتفع ويدور لينظف الهواء في كل ركن من أركان الغرفة، تستطيع طرازات LG PuriCare إزالة الغبار بسرعة وبنسبة تصل إلى 74 في المائة.وانطلاقا من صعوبة التعرف على جودة الهواء غالبا، فإن فلاتر هواء “إل جي” تتميز بمؤشر ذكي لقياس جودة الهواء عبر مستشعر PM1.0، وهو نظام ترميز رقمي ولوني سهل القراءة يُعلم المستخدم حول جودة الهواء الحالية. ومع تحسن نوعية الهواء، يتغير اللون في الوقت الفعلي لإبلاغ مالكي المنازل بالفرق الذي تحدثه أجهزة تنقية الهواء.

يتميز جهاز تنقية الهواء المزدوج PuriCare بخيار Baby Care المناسب للعائلات التي تضم أطفالاً صغار، والذي يمكّن القنوات السفلية لتنقية الهواء من العمل بشكلٍ مستقل وفلترة الهواء القريب من الأمكنة التي يقضي الأطفال فيها معظم أوقاتهم في اللعب واستكشاف البيئة من حولهم.