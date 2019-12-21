“إل جي” تقدم طرازات 2020 من أفران الطهي

عمان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” عن عزمها الكشف عن طرازاتها الجديدة للعام المقبل من أفران الطهي من تشكيلة علامة ThinQ™، المزودة بتقنية اللوحة الزجاجية العاكسة InstaView التي تضيء عند النقر عليها مرتين لإظهار ما بداخل الفرن بدون فتحه، والتي تم تعزيزها بميزة القلي الهوائي الصحي Air Fry، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المزمع عقده خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

ومع هذه الطرازات الجديدة التي تدمج كل من تقنيتي القلي الهوائي الصحي واللوحة الزجاجية العاكسة مع باقة من خدمات الزبائن المتقدمة والمبنية على الذكاء الاصطناعي وخصائص الاتصال مع منصات الطهي الذكية، تقدم “إل جي” للمستهلكين حلول طهي متكاملة ضمن جهاز واحد يشكل مصدر إلهام لإعداد وجبات غذائية صحية وشهية معدة منزلياً، وهو ما يرتقي بتجربة الطهي بالكامل ويسهل تفاصيلها ويجعلها أكثر متعة.

هذا وستعمل ميزة القلي الهوائي الصحي Air Fry في طرازات 2020 من أفران الطهي من “إل جي” على منح المستخدمين الفرصة لتحضير وإعداد أطباقهم المفضلة بأسلوب صحي باستخدام أقل قدر من الزيوت بالمقارنة مع أسلوب القلي العميق، ودون الحاجة أيضاً لاقتناء أجهزة قلي هوائي منفصلة عن الأفران، وذلك بفضل سعتها التي تصل إلى 6.3 قدماً مكعبة، الأمر الذي يعزز أناقة المطبخ ويقلص حجم الفوضى المحتملة، فضلاً عن التمتع بنمط غذائي مناسب لجسم صحي وسليم لأفراد العائلة.

أما نظام الحمل الحراري الصحيح True Convection، الذي تقوم عليه طرازات 2020 من أفران “إل جي”، فإنه سيمكن المستخدمين من الانتهاء من عملية الطهي بسرعة أكبر من تلك التي تقدمها الأفران التقليدية، والحصول على أطعمة مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ومليئة بالعصارة، وذلك بفضل قدرة النظام على توزيع الحرارة ومعدل التدفق والتسخين بسرعات عالية وبشكل متساوٍ وفعال، ما يغني عن الحاجة للتسخين الأولي والمسبق للأطعة المجمدة.

ومع تقنية اللوحة الزجاجية العاكسة InstaView، فإن المراقبة أثناء الطهي لما تحتويه طرازات 2020 من أفران “إل جي” من أطعمة ستكون أسهل من قبل، وهو الأمر الذي يسرع من عملية الطهي من دون الحاجة لفتح باب الفرن والتسبب في فقدان الحرارة، أو تضييع الوقت في الضغط على زر الضوء كما في الأفران التقليدية بفضل الإضاءة الذاتية عند النقر مرتين على اللوحة العاكسة.