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“إل جي” تكشف عن استراتيجيتها الجديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي

منذ 25 دقيقة
جانب من إعلان الاستراتيجية الجديدة - (من المصدر)

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عمان – كشف رئيس شركة “إل جي إلكترونيكس” ورئيس قسم التكنولوجيا التنفيذي، الدكتور آي. بي. بارك عن الاستراتيجية المستقبلية لتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تأتي تحت عنوان “مستويات تجربة الذكاء الاصطناعي: مستقبل الذكاء الاصطناعي والتجربة البشرية”، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES® 2020. ويتماشى مفهوم هذه الاستراتيجية مع هدف العلامة التجارية LG ThinQ ورؤيتها الطموحة للإرتقاء بالتجربة اليومية للمستخدم، من خلال ربط جميع جوانب حياة العملاء بنقاط اتصال ذكية.
ومن شأن هذه الخطة البعيدة المدى، إنشاء خريطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي، لتكون الوجهة النهائية لنظام متكامل يحتوي على المنتجات والخدمات التي ستشعر المستخدمين وكأنهم في منزلهم أينما وُجدوا. وفي هذا السياق أوضح د. بارك خلال حديث له في مركز “ماندالاي باي” للمؤتمرات في لاس فيجاس، أنه “من المهم مشاركة خطة عمل منظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي ضمن هذا القطاع، كي نتمكّن من التأثير بشكلٍ ملموس في حياة عملائنا”.
كما انضم إلى د. بارك، جان فرانسوا جاجني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Element AI في مونتريال، المعروفة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الفعالة. وناقش الطرفان كيفية تطوير الخطط ومسؤوليتهما كروّاد في القطاع، في تطوير التقنيات المستقبلية التي تتميّز بدورها التحويلي، وشرحا في هذا السياق أربعة مستويات من تجربة الذكاء الاصطناعي AIX ضمّت: الكفاءة، التخصيص، التحليل والاستكشاف، والتي تمتاز جميعها بالتطورات السريعة في قدراتها التقنية وتطبيقاتها.

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