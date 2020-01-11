“إل جي” تكشف عن الجيل الجديد من مكانس “CordZero”

عمان- رفعت شركة “إل جي إلكترونيكس” مستوى المنافسة في قطاع الأجهزة المنزلية الاستهلاكية ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي ستعقد فعالياته خلال شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، وذلك إثر إعلانها عن نيتها بكشف النقاب عن الطراز الجديد A9 من مكنستها الكهربائية اللاسلكية CordZero من تشكيلة علامة ThinQ™، التي تقدم أداء عالي الفعالية في التنظيف بنظام العصا 2 في 1، إلى جانب كشف النقاب عن الطراز الروبوتي CordZero Robotic Mobs من تشكيلة علامة ThinQ™ أيضاً، والذي يجمع بين مزايا المكانس الروبوتية الآلية ومزايا المكانس المتقدمة المدمجة الخاصة بمهام التنظيف الأكثر صعوبة.

وبالاعتماد على تقنية Power Drive MopTM الخاصة بشركة “إل جي”، فقد استطاعت الشركة تحويل الطرازين الجديدين من مكنستها CordZeroThinQ A9 وCordZeroThinQ Robotic Mobs، التي توفر قدرة هائلة للحفاظ على النظافة التامة والشديدة للأرضيات، والمعززة بنظام إمداد المياه التلقائي المتقدم، الذي يحافظ على رطوبة لبادات المسح سريعة الدوران، وذلك بالقدر الكافي الذي يمكنها من التنظيف الرطب بدون ترك أي بقايا للماء. ومع إمكانية اختيار قوة تدفق المياه الملائمة، سواء بزيادتها أو تخفيضها أو إيقافها تماماً، فإنه يمكن تنظيف أي نوعية من الأرضيات ومن البقع أو الأوساخ عليها؛ حسب الحاجة ورغبة المستخدم.

وتمتاز مكنسة CordZeroThinQ A9 بإمكانية تحولها من مكنسة كهربائية إلى ممسحة وبالعكس بمنتهى السهولة، وذلك بفضل الفتحات القابلة للتبديل والتي تحول المكنسة من وضعية إلى أخرى. ومع تقنية Power Drive Nozzle، فإن المكنسة تعمل على إزالة أية أغبرة من السجاد والأرضيات الصلبة مع قوة شفط كبيرة يتيحها المحرك العاكس الذكي Smart Inverter Motor™، الذي يعمل أيضاً على تقديم نتائج رائعة لدى استخدام المكنسة كممسحة آلية فور تشغيل خاصية تقنية Power Drive MopTM وملحقاتها.

وتقدم “إل جي” مكنستها CordZeroThinQ A9 مع أدوات تحكم سهلة الاستخدام ويمكن الاستفادة منها بلمسة واحدة، وبطارية مزدوجة قابلة لإعادة الشحن والتغيير بسرعة، فضلاً عن تقديمها مع مرشحات (فلاتر) قابلة للإزالة والغسل، تعزز جميعها من فعالية المكنسة وكفاءتها مع الوظائف المتنوعة التي تؤديها. أما حامل الشحن متعدد الأنواع الذي تتضمنه المكنسة، فيوفر قدراً كبيراً من الراحة عند إعادة الشحن، بالإضافة لتوفير المساحة لتخزين المكنسة ومحلقاتها. هذا وتتيح “إل جي” للمستهلكين من مقتني الجيل السابق من مكنسة CordZeroThinQ A9 إمكانية الحصول على نظام تحديث يتضمن تقنية Power Drive MopTM، بما في ذلك الفتحات ولبادات المسح لترقيتها للجيل الجديد.

تمتاز مكنسة CordZeroThinQ Robotic Mobs بانتقالها بمستوى التنظيف للأرضيات لمستوى جديد كلياً، فهي معززة بتقنية Dual Eye™ التي تعد بمثابة كاميرا مثبة في الأمام تعمل على استكشاف وتحديد المنطقة المحيطة بالمكنسة والتعرف إليها بدقة لتجنب الاصطدام بقطع الأثاث أو الحيوانات الأليفة إن وجدت. هذا وتقدم “إل جي” مع مكنستها CordZeroThinQ Robotic Mobs العديد من الخيارات التي توفر قدراً من الراحة، بما فيها خيار تحديد المنطقة المراد تنظيفها My Zone، وذلك عبر تطبيق ThinQ App.

هذا ويمكن ربط مكنسة CordZeroThinQ Robotic Mobs مع مكنسة CordZeroThinQ طراز R9 الروبوتي بالاعتماد على تقنية الواي فاي من أجل إنشاء شبكة متكاملة وشاملة للتنظيف؛ حيث يقوم طراز Robotic Mobs بتنظيف ومسح الأرضيات فور انتهاء طراز R9 من الكنس وبناء على الإشعارات التي يتلقاها عبره حول المناطق التي تتطلب التنظيف والمسح.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس شركة “إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الطاقة”، دان سونغ: “مع توجه المستهلكين الحالي اليوم في عالم الديكور نحو الأرضيات الصلبة، فقد بات تنظيف المساحات غير المغطية بالسجاد يتطلب مجهوداً أكبر، وهو ما وقف وراء عملنا بالاستفادة من خبرتنا التكنولوجية وفهمنا العميق للاحتياجات على تلبية هذه الاحتياجات، وتطوير منتجات CordZeroThinQ التي تعنى بالتعامل مع مهام التنظيف الأكثر صعوبة”.