“إل جي” تلتزم باستراتيجية التوسع في الشرق الأوسط



عمان– أبلغ أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “إل جي إلكترونيكس” عن نية الشركة لتوسيع وجودها في قطاع التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي مؤتمر افتراضي بالأمس، أوضح رئيس قسم أعمال حلول الهواء في “إل جي” فلسفة العلامة التجارية لتصبح شريكا موثوقا به في المنطقة استنادا إلى قيم التكامل والخبرة والالتزام، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من منتجات حلول تنقية الهواء للسكن، والمكاتب والأماكن التجارية.

وفي السياق، قال رئيس وحدة أعمال حلول الهواء في “إل جي” الدكتور لي كم جيو: “قد يرى معظم الناس في LG علامة تجارية لغسالة وثلاجة، لكننا نقدم حلولاً في العديد من القطاعات التي لا يراها المستهلكون”، مضيفاً: “تستثمر LG باستمرار في القدرات لزيادة ثقة مستهلكينا، وسنعزز هذا الالتزام من خلال حلول متكاملة أفضل ورؤى الخبراء والمزيد من الدعم المخصص لنصبح شريكاً موثوقاً به في مجال التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء في المنطقة”.

وبهدف زيادة القيمة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتعزيز مستوى الثقة في العلامة التجارية، تركز LG على قيمها الأساسية الثلاث المتمثلة في التكامل والخبرة والالتزام. وبصفتها جهة تكامل، ستقدم “إل جي” حلولاً محسّنة للتدفئة والتهوئة وتكييف الهواء وإدارة الطاقة لكل مشروع لتحقيق الحد الأدنى من التكلفة الإجمالية للملكية لعملائها. بفضل خبرتها العميقة، ستمد LG مستخدميها بمعرفتها القائمة على الخبرة التكنولوجية لإيجاد الحل الأكثر فعالية وكفاءة لأي مشكلة.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس “إل جي” في الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس لي، على تجربة “إل جي” والتزامها في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال: “إن السبب الرئيسي وراء نجاحنا في هذه المنطقة حتى الآن هو التزامنا بفهم الاحتياجات الحقيقية لسوق الشرق الأوسط وأفريقيا والاستجابة لها”. وأكد على أن “التوسع إلى ما هو أبعد من ذلك يتطلب مزيداً من التكنولوجيا ومزيداً من الابتكار وبالأخص مزيداً من خدمة العملاء”.