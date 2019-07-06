“إل جي” تمنح ترخيص استخدام تقنية صانع الثلج لـ”جنرال إليكتريك”

عمان- منحت شركة “إل جي إلكترونيكس”، مؤخراً، ترخيص تقنية صانع الثلج النحيف داخل باب ثلاجاتها المتقدمة من طراز الأبواب الفرنسية (الباب داخل الباب)، والحاصلة على براءة الاختراع، لشركة “جنرال إليكتريك” للأجهزة الكهربائية المستحوذ عليها من شركة “هاير” في العام 2016، لتقوم باستخدامها في ثلاجاتها الاستثنائية والفاخرة.

وقد جاء منح الترخيص بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين، جاءت بدورها كنتيجة لمفاوضات دامت أشهرا عدة حول تضمين تقنية صانع الثلج من “إل جي” في ثلاجات “جنرال إليكتريك”، منطوية على أهمية كبيرة؛ إذ تؤكد القيمة العالية التي تحملها محفظة “إل جي” من براءات الاختراع التي تزيد على 400 براءة اختراع تختص بتكنولوجيا وتقنيات صنع الثلج داخل أبواب الثلاجات، كما أنها تشير للمكانة الريادية التي تحتلها “إل جي” في مجال الأجهزة الاستهلاكية المنزلية.

ويتيح استخدام تقنية صانع الثلج داخل باب الثلاجة، فرصة تطوير ثلاجات بتصاميم أنيقة ونحيفة، من شأنها زيادة المساحة الداخلية القابلة للاستخدام إلى أقصى حد ممكن، وذلك نظراً لشَغلها مساحة أقل من المساحة التي تشغلها صانعات الثلج التقليدية، ما يسمح بتوفير مساحة أكبر لتخزين الطعام في حجرة التبريد.

وحول هذه الخطوة، قال رئيس شركة “إل جي إلكترونيكس” للأجهزة المنزلية وحلول الطاقة، سونغ داي هيون: “نحرص في إل جي إلكترونيكس على مواصلة تطوير تقنيات أساسية جديدة ومبتكرة على الدوام كتقنية صانع الثلج داخل باب الثلاجة، مدفوعين برغبتنا وشغفنا تجاه توفير المزيد من الحلول التي تؤمن مستويات أعلى من الراحة والكفاءة والفعالية لأكبر شريحة ممكنة من الزبائن والمستهلكين، وهو ما يقف وراء منح ترخيص استخدام تقنياتنا بموجب اتفاقيات نحمي عبرها حقوقنا في الملكية”.