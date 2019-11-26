“إل جي” تنتقل بإدارة المنزل الذكي لمستويات أكثر تقدما

عمّان- طرحت شركة “إل جي إلكترونيكس” مؤخرا تطبيق ThinQ™ المُطور، وذلك في خُطوة هدفت من خلالها لمزيد من التسهيل على المُستهلكين وعلى زبائِنها عبر منحهم تجربة استخدام أغنى وإدارة أكثر ذكاء تعزز مفهوم المنزل الذكي. وتجسيدا لاستراتيجيتها التي تنتهجها في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في: التطور، والاتصال، والانفتاح، فقد عمدت “إل جي” لتوفير تجربة أفضل لإدارة الأجهزة المنزلية الاستهلاكية من علامتها، ولتقديم خدمات مطورة للزبائن عبر التطبيق المنتشر في أكثر من 150 دولة، وبالتالي الارتقاء في تفاصيل حياتهم.

وبالاستفادة من تقنية التعرف على الصوت التي يوفرها مساعد جوجل المدمج (المتوفر في بعض الدول)، يعمل تطبيق ThinQ™ (SmartThinQ™ سابقاً)، الذي يعد أول تطبيق يعنى بإدارة الأجهزة المنزلية الاستهلاكية عبر الهواتف الذكية باستخدام الأوامر الصوتية، على تقديم تجربة استخدام سلسة؛ حيث يوفر إمكانية الاتصال مع الأجهزة بمنتهى البديهية والسهولة، كما يوفر قدراً كبيراً من السهولة والحرية في التحكم بهذه الأجهزة ومراقبتها وتتبع أدائها عبر الأوامر والمحادثات الصوتية، وبالتالي إدارتها بكفاءة أعلى.

وعلاوة على ذلك، يقوم تطبيق ThinQ™ المتقدم والمبني على تقنية الذكاء الاصطناعي، بتقديم خدمات دعم مخصصة للمستخدمين كل على حدة حسب احتياجات كل منهم، مع خدمات إشعار استباقية للتنبيه حول أية مشاكل مستقبلية أو أعطال محتملة قبل حدوثها، وهو ما يسهل طلب الحصول على خدمات الزيارات الفنية للصيانة في حال لزِم الأمر. هذا وتساعد خدمة الزبائن الاستباقية في تعزيز أداء الأجهزة المنزلية الاستهلاكية، فضلاً عن إطالة عمرها التشغيلي إلى أقصى حد من خلال الإرشادات والنصائح المفيدة والتي تسهم في الحفاظ على أداء هذه الأجهزة وعملها على النحو الأمثل، بفضل الذكاء الذي ينطوي عليه التطبيق.

ويمكن لزبائن “إل جي” حالياً في السوق الأوروبية ومن خلال التطبيق، ربط أجهزتهم الذكية بحساباتهم على “أمازون” لإعادة طلب اللوازم تلقائياً وبكبسة زر، واستلام المطلوب منها بالاستفادة من وظيفة Dash Replenishment من أمازون والمخصصة لهذه الغاية، وسط خطط لتوسيع نطاق الاستفادة منها في العديد من المناطق الأخرى في أنحاء العالم وفقاً لخطة زمنية محددة. ومع هذه الوظيفة، فإنه بإمكان المستخدمين تحديد واختيار لوازمهم وإعادة طلبها بناءً على الكمية المستخدمة والمتبقية بما في ذلك مواد التنظيف لغسالات الأطباق، ومساحيق غسيل ومنعم ومعطر الملابس وغيرها، ليتم توصيلها تلقائياً إلى عتبات أبواب منازل المستخدمين بأسلوب ذكي وسهل ومريح.