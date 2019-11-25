“إل جي” تنتقل بإدارة المنزل الذكي لمستويات أكثر تقدما



عمّان- طرحت شركة “إل جي إلكترونيكس” مؤخرا تطبيق ThinQ™ المُطور، وذلك في خُطوة هدفت من خلالها لمزيد من التسهيل على المُستهلكين وعلى زبائِنها عبر منحهم تجربة استخدام أغنى وإدارة أكثر ذكاء تعزز مفهوم المنزل الذكي. وتجسيدا لاستراتيجيتها التي تنتهجها في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في: التطور، والاتصال، والانفتاح، فقد عمدت “إل جي” لتوفير تجربة أفضل لإدارة الأجهزة المنزلية الاستهلاكية من علامتها، ولتقديم خدمات مطورة للزبائن عبر التطبيق المنتشر في أكثر من 150 دولة، وبالتالي الارتقاء في تفاصيل حياتهم.

وبالاستفادة من تقنية التعرف على الصوت التي يوفرها مساعد جوجل المدمج (المتوفر في بعض الدول)، يعمل تطبيق ThinQ™ (SmartThinQ™ سابقاً)، الذي يعد أول تطبيق يعنى بإدارة الأجهزة المنزلية الاستهلاكية عبر الهواتف الذكية باستخدام الأوامر الصوتية، على تقديم تجربة استخدام سلسة؛ حيث يوفر إمكانية الاتصال مع الأجهزة بمنتهى البديهية والسهولة، كما يوفر قدرا كبيرا من السهولة والحرية في التحكم بهذه الأجهزة ومراقبتها وتتبع أدائها عبر الأوامر والمحادثات الصوتية، وبالتالي إدارتها بكفاءة أعلى.