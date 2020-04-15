“إل جي” تنعش حياتك

عمان- قدمت شركة “إل جي إلكترونكس” مجموعة من الأجهزة المنزلية المبتكرة التي تحمي صحة المستخدمين. وتشمل منتجات “إل جي” المعتمدة من قبل جمعية الربو والحساسية الأميركية (AAFA)، أجهزة تنقية الهواء ومجموعة متنوعة من حلول العناية بالملابس التي توفر إدارة صحية أفضل. وفي هذا الإطار، تساعد تقنيات “إل جي” الحصرية في مكافحة الجراثيم في جميع أنحاء المنزل، ما يمنح العائلات راحة البال من خلال الملابس النظيفة، الفرش، الألعاب، والهواء.

يستخدم جهاز تنقية الهواء ˚LG PuriCare 360 مرشح HEPA لالتقاط الغبار الشديدة النعومة بنسبة 99.97 في المائة، ما يخلص البيئة الداخلية من التهديد الضار الذي قد ينقله الهواء. ومع تصميمه الفريد من نوعه بزاوية 360 درجة، فإنه يضمن توفير هواء صحي ومريح لكل زاوية من زوايا الغرفة من دون عناء، كما أنه يزيل الروائح الكريهة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم ˚ LG PuriCare 360 مستشعراً ذكياً متقدماً يمكنه اكتشاف الجزيئات الدقيقة (بقطر أقل من 1 ميكرومتر) والتحقق المستمر من الوضع للمساعدة في الحفاظ على عمل جهاز تنقية الهواء بأقصى فعالية.

الى ذلك، فإن المحمل الأمامي الجديد من “إل جي” مع TurboWash 360 معتمد من قبل جمعية الربو والحساسية الأميركية (AAFA) أيضاً. وفي هذا الإطار، تنتج الغسالة المثيرة للإعجاب خمس نفاثات قوية من المياه التي ترش الملابس من زوايا متعددة، ما يسمح للمنظفات باختراق الأقمشة بعمق من أجل تنظيف أكثر شمولاً في أقل من 30 دقيقة. الى ذلك فإن أحدث غسالات التحميل العلوي بتقنية ™TurboWash3D معتمدة من قبل جمعية الربو والحساسية الأميركية (AAFA) وتستخدم البخار لتقليل مسببات الحساسية المنزلية الشائعة بأكثر من 95 بالمائة.

من جهته، يدمج جهاز “ستايلر” تقنية ™TrueSteam الأولى من نوعها من إل جي، التي تسخر قوة البخار اللطيفة لتحديث جميع أنواع الأقمشة. ومن دون استخدام أي مواد كيميائية ضارة، يقوم جهاز “ستايلر” بتنظيف الملابس والحقائب والوسائد وحتى الدمى بشكل مناسب وصحي. ومن خلال قدرته على القضاء على نحو 99.9 في المائة من الجراثيم والبكتيريا الموجودة بشكلٍ شائع في الملابس في أقل من 20 دقيقة، فإن جهاز “ستايلر” الثوري يتخلص من أي تجاعيد أو روائح كريهة متبقية في الملابس لخلق مظهر ناضر ورائحة نظيفة.