“إل جي” تواصل وضع أفضل أجهزة التلفاز بين يدي المستهلكين

عمان- باعتبارها الشركة الرائدة في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، وانطلاقاً من التزامها الدائم بأن تبقى في طليعة السوق بابتكاراتها المتقدمة خاصة في قطاع أجهزة التلفاز، حرصت “إل جي إلكترونيكس” على مواصلة بذل الجهود وضخ الاستثمارات المستمرة لتقديم الأفضل منها ووضعه بين يدي المستهلكين، ساعية لتطوير هذه الأجهزة والارتقاء بها يوماً بعد يوم بالتركيز على أجهزة التلفاز العاملة بتقنية الكريستال السائل (LCD).

وفي هذا الإطار، عملت “إل جي” على تطوير أجهزة تلفاز الكريستال السائل وتحديثها وإعادة إطلاقها، مدشنة عهدا جديدا منها مع أجهزة تلفاز NanoCellTM العاملة بتكنولوجيا خلايا النانو المتقدمة، والتي تنتج مجموعة أكثر حيوية وإشراقاً من الألوان مع صور عالية الوضوح والجودة وأكثر واقعية لتجربة مشاهدة غامرة ومدهشة بزوايا مشاهدة أوسع، وذلك تحت مظلة علامة NanoCellTM لتكون الهوية الواضحة والمميزة لأجهزة تلفاز الكريستال السائل من “إل جي”. وقد صممت “إل جي” أجهزة تلفاز NanoCellTM بشاشات تعمل بتقنية IPS لتوفر زوايا أعرض وأوسع للمشاهدة من أجل تقديم صورة مثالية من أي زاوية، وهو ما يوفر على أفراد العائلات الكبيرة التي تقضي أوقاتها بمشاهدة التلفاز سويةً عناء البحث عن أفضل زاوية مشاهدة لكل فرد، كما يمنح مزيداً من الراحة والمتعة. وتعزيزاً لهذه الميزة التي لم تكتف “إل جي” بها في أجهزة تلفاز NanoCellTM، فقد تم تزويد أجهزة التلفاز المطورة بتقنية NanoColor التي تحسن درجة نقاء اللون باستخدام جسيمات النانو التي تعمل على تنقية الألوان عن طريق تصفية الألوان الباهتة وتحسين درجة النقاء في الصورة. ومع مليار من الألوان الثرية التي يسهم توافرها في مضاعفة حجم لوحة التلفاز لمرات كثيرة، يستطيع المشاهد التمتع بمشاهدة صور مع تدرجات لونية أكثر دقة للحصول على صورة أكثر واقعية دون تغيير أو تشويه أو أي إفراط في التنقية أو التضخيم. وكما يعرف خبراء التلفاز، لا يصل التلفاز إلى قمة الجودة في إنتاج الصور، ما لم يتمتع بقدرة عالية على إظهار اللون الأسود بعمق كاف، وهو ما قدمته “إل جي” في أجهزة تلفاز NanoCellTM، وذلك مع تقنية Nano Black التي تتيح التحكم في الإضاءة من خلال توظيف وحدة إضاءة خلفية لنظام متكامل لإعتام الإضاءة المحلية، وبالتالي إظهار اللون الأسود بدرجة أدكن، وتوليد الألوان الأخرى بدرجة أزهى، مع تباين لوني دقيق، لتظهر التفاصيل الدقيقة في الصور حتى في المشاهد الملتقطة في الظل.