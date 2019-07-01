“إل جي” توسع شراكتها مع “Qt” لتطوير الأجهزة العاملة بنظام webOS



عمان– أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” عن توقيعها لمذكرة تفاهم جمعتها مع شركة Qt التي تتخذ من فنلندا مقرا لها، والتي تعتبر المطورة لتقنية ومنصة Qt الرائدة التي تعتمدها الملايين من التطبيقات والأجهزة في العالم، وذلك لتوسيع تعاونهما بهدف دمج منصة webOS مفتوحة المصدر من “إل جي” في مكونات المركبات والروبوتات والأجهزة المنزلية الاستهلاكية وأجهزة الترفيه المنزلي الذكية المستقبلية، فضلاً عن تضمين المنصة كنظام تشغيل مرجعي لتقنية Qt.

وستسهم هذه الشراكة في إتاحة قدر أعلى من الكفاءة في إدارة الموارد اللازمة لتحقيق التكاملية والاندماج المطلوب بين المنصتين، وتقليص الثغرات التي قد تنتج جراء دمج المنصتين في أي من الأجهزة المستقبلية، ما يسهم بدوره في تقديم أفضل تجربة للمستخدمين عند استخدامهم لتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. كذلك ستسهم هذه الشراكة وبفضل امتزاج الخبرة الكبيرة التي تمتلكها شركة Qt في مجال تجربة المستخدم، مع المعرفة والكفاءة العالية التي تتمتع بها “إل جي” في مجال تطوير المنتجات، في خلق بيئة تطوير فعالة ومتسمة بالابتكارية العالية التي ستفيد المهندسين والمطورين والمصممين وتمنحهم مساحة خلاقة لتطوير تطبيقات وأجهزة مبتكرة توفر تجارب غامرة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس شركة “إل جي إلكترونيكس” ورئيس قسم التكنولوجيا التنفيذي، الدكتور آي. بي. بارك: “إن شراكتنا المستمرة والآخذة بالتوسع مع شركة Qt جعلت من رؤيتنا الرامية لتطوير وتوفير أجهزة ذكية مبتكرة للغاية تتضمن كل من تقنيات ومزايا الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي والتي تندمج فيها بالاعتماد على منصة webOS رؤية قابلة للتحقيق. وإذ يتطلب تصميم وتطوير الأنظمة التي تقوم عليها مثل هذه الأجهزة والتي تتصف بتعقيدها، قدرات هائلة من حيث تطوير البرمجيات التي يجب أن تكون متقدمة على نحو أكبر من أي وقت مضى، فقد سعينا لتعزيز تعاوننا مع شركة Qt للاستفادة من خبرتها في هذا المجال وتسخير خبرتنا في مجال تطوير المنتجات والأجهزة لتحقيق غاياتنا.” وتعد تقنية Qt التي تعود لشركة Qt بمثابة أداة برمجية تستخدم لتطوير واجهات الاستخدام الرسومية الجرافيكية، وذلك من أجل تقديم واجهات وتجارب استخدام بديهية وعصرية مبتكرة مع وظائف اتصال قوية ضمن الأجهزة الاستهلاكية ومكونات وإلكترونيات المركبات. هذا وكانت “إل جي” ومنذ العام 2014 قد اعتمدت على هيكلة وبنية التطبيقات التي تقدمها شركة Qt على طريق توفير تجربة مستخدم سهلة وبديهية خاصة فيما يتعلق بأجهزة الترفيه المنزلي كأجهزة التلفاز الذكية وشاشات العرض الرقمية التي تعمل وفقاً لنظام التشغيل webOS. وبموجب الشراكة الموسعة بين الطرفين، ستلعب شركة Qt دوراً أساسياً في تطوير نسخة جديدة من منصة webOS لتكون جاهزة لاستخدامها في أنظمة المعلومات والترفيه المستقبلية خاصة في قطاع المركبات.