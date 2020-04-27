“إل جي” توفر أعلى مستويات الرفاهية للعائلة

عمان – من منا لم يرغب على مر السنين في قضاء مزيد من الوقت الثمين مع الأحباء. فقد اعتدنا جميعاً على أسلوب حياة مزدحم لدرجة لم نعد نجد فيه الوقت المناسب لتقدير وجود بعضنا البعض، بل أن كل ما نفعله هو مجرد إعادة التواصل خلال المناسبات المهمة والاجتماعات التي تعقدها الأسرة. أما اليوم، ومع إغلاق البلد، فإن الأمور تغيّرت حتما، فقد أصبح أفراد العائلات يقضون وقتاا مع بعضهم البعض أكثر من أي مرحلة مضت.

في الواقع، لا تشعر خلال هذه الفترة إلا بالجلوس مع عائلتك للاستمتاع بأمورٍ بسيطة مثل مشاهدة برنامجكم التلفزيوني المفضل معا. وهنا تحديدا المكان الذي تبرع فيه LG، وهو ما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من فترة التزامك المنزل. بالفعل، فإن LG تأخذك الى عالم آخر من الأحلام حيث كل ما فيه برّاق، وذلك من خلال طرازاتها التلفزيونية المتنوعة، من تلفزيونات OLED المميزة إلى تلفزيونات Nano Cell.

فمن أجل الاستمتاع بشكلٍ كامل في المنزل الذي تعيش فيه، تعتبر الميزات الاسثنائية أمراً ضرورياً لأنها تقدم لنا تجربة رقمية فائقة. في الواقع، تركز LG على جوهر التلفزيون، لكنها تبدي التصميم أيضا أهمية من خلال التركيز على البساطة المدموجة مع الواقع الخلاب، جاعلة أيامك في المنزل أفضل بكثير.

وبذلك تأخذ شركة LG، الرائدة عالميا في أجهزة تلفزيون OLED، تجربة المشاهدة إلى مناطق جديدة ومثيرة. أي شيء ستشاهده، سواء كان ذلك الأخبار العالمية أو البرامج التلفزيونية أو قنوات السفر أو حتى قنوات الطهي سيبدو وكأنه عمل فني، يسطع من خلال تصميم لا تشوبه شائبة وجودة صورة مثالية. في الواقع، أثناء مشاهدة أفلام وثائقية عن السفر، ستسعد بجودة الصورة النهائية التي تكشف التفاصيل الخفية للطبيعة وتبرز الثراء بكافة الألوان. نعم، فيما أنك مستريح في منزلك، ستتمكن من السفر عبر أراضٍ مجهولة، واستكشاف آفاق جديدة، لدرجة ستشعر فيها وكأنك موجود هناك فعلياً.