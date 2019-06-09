“إل جي” تُعلن رسمياً بدء بيع تلفاز OLED بدقة 8K



عمّان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” أنها ستبدأ بيع تلفازها الجديد المعتمد على تقنية OLED بدقة 8K طراز Z9 الذي يأتي بشاشة قياسها 88 بوصة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، كاشفة عن انطلاق حملة الحجز المسبق للتلفاز في بحر الأسبوع الحالي ابتداء من سوق كوريا الجنوبية، لتتيحه إثر ذلك وخلال الربع الثالث من العام في العديد من الأسواق الرئيسية بما فيها أسواق أميركا الشمالية وأوروبا.

ويُعد جهاز تلفاز OLED بدقة 8K من “إل جي” قياس 88 بوصة، الأكبر حجماً من نوعه حتى اليوم على مستوى السوق والصناعة، كما أنه يعتبر النتاج الحتمي – الذي بات أمراً حقيقياً على أرض الواقع – للعملية الابتكارية الخلاقة التي قادتها “إل جي” في مجال تكنولوجيا العرض غير المسبوقة. كذلك، فإن تلفاز OLED بدقة 8K من “إل جي” يعتبر نموذجاً مُبتكراً تبرز معه مزايا تقنية OLED كما لم تبرز من قبل، مقدماً تجربة مشاهدة لا مثيل لها مقارنة بأجهِزة تلفاز LED التقليدية.

ومن أهم ما يمتاز به تلفاز OLED بدقة 8K من “إل جي” نسبة التباين التي لا مثيل لها والتي ينتجها مع لون أسود حقيقي يحدد جودة الصورة التي يمكن وصفها بأنها أكثر إشراقاً خاصة مع دقتها التي تصل إلى (4320 x 7680) بيكسل، مقدماً 16 أضعاف الدقة الكاملة من الوضوح العالي، و4 أضعاف الدقة من الوضوح الفائق، وموفراً جودة عالية مع وضوح فائق في الصورة، إلى جانب توفيره لألوان أكثر واقعية من أجل تقديم تجربة مشاهدة جديدة كلياً، خاصة مع تصميم الشاشة بزوايا مشاهدة أوسع من أجل تفاصيل أدق وأقرب إلى الحقيقة وصولاً إلى توفير تجربة بصرية سمعية غامرة بفضل احتوائه على 33 مليون بيكسل فرعي للانبعاث التلقائي.

ويقدم التلفاز تجربة بصرية وسمعية أكثر تقدماً مع الجودة العالية والدقة الكبيرة للصورة والصوت المحسّنين اللذين ينتجهما، وذلك بفضل تصميمها بالاعتماد على الجيل الثاني من معالج المعلومات الذكي “α (Alpha) 9 Gen 2″، الذي يعمل على تعزيز جودة الصورة والصوت من خلال خوارزمية تعلم عميق، تعزز قاعدة بيانات شاملة من المعلومات البصرية لتمييز جودة مصدر المحتوى المعروض وتطبيق أفضل طريقة لتحسين المخرجات المرئية. هذا ويتيح المعالج أيضاً قدرات معالجة محسنة يقوم معها بتقديم صورة أكثر وضوحاً بفضل تقنية المعالجة ذات الخطوات العديدة التي انتقلت من 4 خطوات إلى 6 خطوات، والتي تحد من ضوضاء الصورة الرقمية على نحوٍ لا يصدق مقارنةً بأجهزة التلفاز التقليدية بما فيها إصدار OLED بدقة 4K، هذا إلى جانب اكتشاف مصدر المحتوى وضبط الإعدادات اللازمة لتحسين المحتوى وترقيته إن تطلب الأمر من دقة 4K التي تبلغ (2160 x 3840 بيكسل) أو من دقة 2K التي تبلغ (1080 x 1920 بيكسل(.