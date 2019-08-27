“إل جي” و”لومي” ستستعرضان مجموعة من المنتجات المبتكرة



عمان- أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” عن تعاونها مع شركة “لومي المتحدة للتكنولوجيا”، وهي شركة مختصة بتزويد إنترنت الأشياء (IoT) وحلول المنازل الذكية، وذلك من أجل تطوير نظام ذكي ومُتطور، يتجاوز بمهامه وعمله مهمة إدارة الأجهزة الأساسيّة، ويمتد بها إلى تقديم حل أكثر تكاملاً لإدارة المنازل الذكية بالاعتماد على إنترنت الأشياء.

وبناءً على التعاون القائم بموجب مذكرة تفاهم موقعة، ركز الطرفان على تطوير العديد من الابتكارات المبنية على تقنيات ومزايا الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتقدّمة التي يمكنها اكتشاف التغيّرات في البيئات الداخليّة مثل مستوى الرطوبة ودرجة الحرارة وحركة الأبواب.

وتقوم شركة “لومي” خلال التعاون بتزويد “إل جي” بتقنية الاستشعار المتقدمة الخاصة بها Aqara، لتضمينها في منتجات “إل جي” لتقديم منتجات تتميز بالقدرة على ترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب توفير المزيد من الراحة، وتعزيز السلامة في المنزل. ويؤدي مستشعر Aqara العديد من الوظائف غير المسبوقة، والتي تشمل على سبيل المثال، تمكين مكيف الهواء من علامة “إل جي” والموجود في المنزل المضبوط على درجة الحرارة المفضّلة، من العمل التلقائي، وإشعار المستخدم عند فتح النافذة المتصلة بالمستشعر أثناء تشغيل مكيف الهواء.



هذا وسيتم على هامش معرض IFA بنسخته للعام 2019 والتي ستقام في برلين خلال شهر أيلول، استعراض عدد من المنتجات التي أسفرت عنها الشراكة، والمؤلفة من منتجات “إل جي” المدعمة بتقنيات “لومي”، ومنها جهاز مزيل الرطوبة الذي يمتلك القدرة على الحفاظ على الملابس في أفضل حالاتها من خلال تنظيم مستوى الرطوبة تلقائياً، وذلك ضمن عرض حي في جناح “إل جي” ضمن المعرض. كذلك، سيتم استعراض مكبّر الصوت الذكي WK7 من “إل جي” المتّصل بوحدة إضاءة LED متصلة بمستشعر Aqara، وآلية عملها على تغيير نمط الإضاءة في الغرفة عند لفظ عبارة “وضعية السينما”.

وبِهذه المُناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقسم أعمال الحلول الذكية في شركة “إل جي” للأجهزة المنزلية وحلول الطاقة، ريو هاي جونغ: “متحمسون لشراكتنا مع شركة لومي المتحدة للتكنولوجيا، ولإطلاق أحدث حلولنا وأنظمتنا المنزلية الذكية أمام زوار معرض IFA 2019. سنعمل من خلال هذه الشراكة على تطوير وتحديث الأنظمة المنزلية الذكية المتصلة بطرق ستضيف القيمة للمستهلكين لمنحهم ما يهمهم، إضافة لعملنا على توسيع نطاق حلول المنزل الذكي لتشمل المباني الذكية وحتّى المدن الذكية.”