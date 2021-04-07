إمبيد يقود سيكسرز للفوز على سلتيكس وليكرز يرد بـ”غضب”

لوس انجليس (الولايات المتحدة) – قاد الكاميروني جويل إمبيد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على بوسطن سلتيكس للمرة الثالثة منذ بداية الموسم وهذه المرة 106-96، فيما رد لوس أنجليس بـ”غضب” على خسارته الموجعة أمام جاره كليبرز بالفوز على تورونتو رابتورز 110-101 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل إمبيد 35 نقطة ليخرج سيكسرز منتصراً للمباراة الثانية منذ عودة نجمه الكاميروني من إصابة في ركبته اليسرى أبعدته عن 10 مباريات متتالية.

وهو الفوز الثالث في آخر أربع مباريات لسيكسرز والخامس والثلاثين من أصل 51 مباراة في صدارة المنطقة الشرقية مشاركة مع بروكلين نتس.

وبمساهمة من داني غرين الذي أنهى اللقاء بـ17 نقطة، وصل الفارق بين سيكسرز ومضيفه الى 21 نقطة في الشوط الثاني في مستهل سلسلة من أربع مباريات متتالية خارج ملعبه.

وكان سلتيكس يمني النفس بتحقيق فوز ثالث توالياً للمرة الأولى منذ أوائل آذار/مارس لكن انتهى به الأمر بتلقي هزيمته السادسة والعشرين رغم جهود جايسون تايتوم (20 نقطة) وجايلن براون (17)، متأثراً بغياب الوافد الجديد الفرنسي إيفان فورنييه بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

وهذه المرة الثانية التي يغيب فورنييه عن سلتيكس بسبب بروتوكولات “كوفيد-19″ منذ قدومه من أورلاندو ماجيك في 25 آذار/مارس.

ولم يكشف المدرب براد ستيفنز إذا كان لاعبه الفرنسي مصاباً بالفيروس، لكنه توقع غيابه عن الفريق لمدة أسبوع على أقل تقدير.

وحسم سيسكرز اللقاء بشكل كبير في بداية الربع الثالث حين تقدم 52-37 إثر 15 نقطة متتالية دون رد من المضيف، وذلك بفضل 11 نقطة من غرين، بينها ثلاث ثلاثيات، في أمسية نجح خلالها في 5 من محاولاته الست من خارج القوس.

وبعد يومين على هزيمته الموجعة أمام جاره لوس أنجليس كليبرز بفارق 18 نقطة (86-104)، حقق ليكرز فوزه الرابع من أصل تسع مباريات خاضها حتى الآن بغياب نجمه المطلق ليبرون جيمس نتيجة اصابته بالتواء في الكاحل، و11 من أصل 23 بغياب نجمه الآخر أنتوني ديفيس المصاب في ربلة الساق، وذلك على حساب مضيفه تورونتو بطل الموسم قبل الماضي 110-101.

وخاض ليكرز اللقاء بـ”غضب وأداء دفاعي عدائي” بحسب ما أفاد مدربه فرانك فوغل بعد مباراة حسمها فريقه فعلياً في شوطها الأول بتقدمه على رابتورز بفارق 34 نقطة بفضل الأداء الجماعي، إذ وصل سبعة من لاعبيه الى العشر نقاط أو أكثر، أبرزهم تالن هورتون-تاكر (17) وماركيف موريس (15) الذي غادر المباراة في الربع الثالث نتيجة أخطائه الشخصية الخمسة.

ورغم جهود الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 17 من نقاطه الـ27 في الربع الأخير، معوضاً معاناته في الشوط الأول حيث نجح في محاولتين فقط من أصل 11، مني رابتورز بهزيمته الحادية والثلاثين في 51 مباراة.

وكان التسديد من خارج القوس مفتاح الفوز الثاني والثلاثين لحامل اللقب، إذ نجح في 13 من محاولاته الـ18 الأولى، ليتقدم 66-32 في أواخر الربع الثاني إثر 7 نقاط متتالية من موريس، ثم 68-42 مع نهاية الشوط الأول.

واعتبر فوغل أن فريقه تميز “بتسديدات من مستوى رفيع ولم يكتف بمحاولات من المسافات المتوسطة، ونتيجة لذلك حقق معدلاً مرتفعاً بلغ 45% (نسبة نجاح)”.

وخلافاً لليكرز، عانى رابتورز الذي يفتقد جهود كايل لاوري وفريد فانفليت للإصابة وبول واتسون بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، من خارج القوس ونجح في 5 فقط من محاولاته الـ33، وذلك بعد أربعة أيام فقط من تحقيقه أكبر انتصار لأي فريق في الدوري هذا الموسم بتغلبه على غولدن ستايت ووريرز 130-77.

وقاد الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس لفوزه السابع توالياً والخامس عشر في آخر 18 مباراة بتسجيله 27 نقطة خلال 27 دقيقة خاضها في المباراة التي حسمها فريقه أمام ديترويت بيستونز 134-119.

كما حظي يوكيتش الذي حقق أيضاً 11 تمريرة حاسمة، بمساندة فعالة من مايكل بورتر جونيور (25 نقطة) وويل بارتون (24) في مباراة وصل خلالها الفارق بين دنفر وضيفه حتى 28 نقطة أمام 4 آلاف من مشجعيه.

ورغم جهود النجم العائد جيريمي غرانت الذي سجل 29 نقطة خلال 30 دقيقة، وصديق باس الذي ساهم بـ25 نقطة، مني بيستونز بهزيمته السابعة والثلاثين هذا الموسم في 52 مباراة.

وحقق كليبرز فوزه الثامن في آخر 10 مباريات والثالث والثلاثين هذا الموسم، وجاء بنتيجة كبيرة جداً على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 133-116 بفضل الثلاثي بول جورج (36 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة) وكواهي لينارد (29 مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة) وريدجي جاكسون (23 نقطة).

وفي ظل المردود المتواضع لنجم الفريق داميان ليلارد (11 نقطة فقط)، برز في صفوف بورتلاند نورمن باول (32 نقطة) وسي دجاي ماكولوم (24) لكن ذلك لم يكف كافياً لتجنيب فريقهما هزيمته العشرين في 50 مباراة.

وحقق غولدن ستايت ووريزر فوزاً مثيراً على ضيفه ميلووكي باكس 122-121 بفضل كيلي أوبر جونيور الذي سجل رميتين حرتين في آخر 7,7 ثانية من اللقاء، ليرد على جرو هوليداي الذي وضع الضيوف في المقدمة 121-120 قبل أقل من ثلاثين ثانية على النهاية.

وأنهى أوبر جونيور اللقاء بـ19 نقطة، فيما كان ستيفن كوري الأفضل في صفوف ووريرز من حيث التسجيل بـ41 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ومن جهة ميلووكي وفي ظل غياب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة في ركبته، كان هوليداي (29 نقطة) وكريس ميدليتون (28 مع 7 تمريرات حاسمة) الأفضل إلا أن جهودهما لم تكن كافية لمنح فريقهما فوزه الثامن في آخر 11 مباراة والثالث والثلاثين هذا الموسم.

وفي المباريات الأخرى، فاز ممفيس غريزليز على ميامي هيت وصيف البطل 124-112، أتلانتا هوكس على نيو أورليانز بيليكانز 123-107، وشيكاغو بولز على إنديانا بايسرز 113-97. (أ ف ب)