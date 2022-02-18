لوس أنجليس – سجل الكاميروني جويل إمبيد 42 نقطة ليحسم مواجهته مع اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ويقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على ميلووكي باكس حامل اللقب 123-120 أول من أمس الخميس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

بعد خسارة مذلة 135-87 ضد بوسطن سلتيكس الثلاثاء، عاد سيكسرز إلى الحياة بفوز رائع ومثير على حامل اللقب.

وأكد إمبيد أنه مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، بعد أداء خارق جديد مع فيلادلفيا في اللقاء الأخير قبل مباراة كل النجوم “أول ستار” نهاية الأسبوع.

كان أنتيتوكونمبو أفضل مسجل في باكس مع 32 نقطة، فيما سجل جرو هوليداي 24 وكريس ميدلتون 19.

إلا أن الفوز كان من نصيب إمبيد وزملائه في مواجهة شهدت تبادل التقدم في 15 مناسبة.

وقال إمبيد الذي سيلعب مع فريق كيفن دورانت في مباراة “أول ستار” إنه كان مصمم على إثبات الذات بعد الخسارة المذلة أمام بوسطن، وأكد في هذا الصدد “كان الأمر مخزيا.. تعلمنا مما حصل. كان علينا أن نظهر جودتنا اليوم ونوجه رسالة”، مضيفا عن مواجهته ليانيس “هذا النوع من المواجهات دائما ممتع، أن تتنافس أمام لاعب عظيم”.

وغاب الوافد الجديد جيمس هاردن عن المباراة بسبب الإصابة التي ستبعده عن مباراة كل النجوم على أن يلعب مع الفريق من بعدها.

وقال إمبيد عن انضمام هاردن بعد صفقة مدوية من بروكلين نتس “أنا متحمس لذلك.. عليّ أن أستمر بالقيام بما أقوم به وأنا متأكد أن زملائي سيقومون بذلك أيضًا. نحن متحمسون لما يمكننا تحقيقه”.

ويحتل فيلادلفيا المركز الثالث في المنطقة الشرقية متقدما بمركزين عن باكس.

في مباراة أخرى، واصل السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه وسجل 49 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 125-118. وأضاف ابن الـ22 عامًا 15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة علمًا أنه سجل سبع محاولات ثلاثية في مباراة أمطر خلالها دالاس 45 نقطة في الربع الاول وحده.

سجل دونتشيتش الذي سيبدأ على دكة البدلاء في فريق ليبرون جيمس في مباراة “أول ستار” 49، 21، 45 و51 نقطة تواليا في مبارياته الأربع الأخيرة.

كما أحرز جايلين برونسون والألماني ماكسي كليبر 23 و20 نقطة على التوالي من جانب مافريكس. فيما كان سي جاي ماكولوم أفضل مسجل في بيليكانز مع 38 نفطة، بينها 10 ثلاثيات.

في بروكلين، انتفض واشنطن ويزاردز في الربع الاخير ليعيد نتس الى الهزائم بفوزه عليه 117-103.

سجل فريق العاصمة 38 نقطة في الربع الرابع ليحلق بعيدًا عن نتس الذي كان يأمل تحقيق انتصاره الثالث تواليًا، بعد أن كان عاد إلى سكة الانتصارات إثر 11 هزيمة تواليًا.

كان الياباني روي هاشيمورا الافضل من جانب ويزاردز مع 20 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، كواحد من سبعة لاعبين في الفريق تجاوزوا عتبة العشر نقاط، بينهم كوري كيسبيرت مع 16 وإيش سميث مع 15.

وكان الأسترالي باتي ميلز الافضل من جانب بروكلين مع 22 نقطة، علمًا أن الفريق لعب من دون نحمه كيفن دورانت المصاب وكايري إيرفينغ المحظور من خوض المباريات البيتية في نيويورك بسبب البروتوكولات المتعلقة بجائحة كوفيد 19 لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

في تشارلوت، احتاج ميامي هيت لشوطين إضافيين للفوز على هورنتس 111-107 ليستعيد توازنه بعد سقوطه ضد دالاس الثلاثاء وصدارة المنطقة الشرقية.

وكان كايل لوري أفضل مسجل مع 25 نقطة مقابل 21 لدانكن روبنسون في مباراة شهدت تجاوز اللاعبين الخمسة الاساسيين عتبة العشر نقاط. -(أ ف ب)