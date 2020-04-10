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إميلي روسود يشير لجريمة اختلاس في برشلونة

منذ ساعتين
إميلي روسود نائب رئيس برشلونة المستقبل

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برشلونة – أكد إيميلي روسود، الذي قدم مساء الخميس استقالته من منصبه كنائب أول لرئيس نادي برشلونة إلى جانب خمسة مسؤولين تنفيذيين آخرين، أنه يعتقد “بصدق” أن “شخصا ما تورط في جريمة اختلاس” في النادي.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها لمحطة (RAC1) الكتالونية حول قضية (Barçagate)، في إشارة إلى الاستخدام المزعوم لشركة علاقات عامة للتأثير سلبا على مكانة لاعبين حاليين ولاعبين سابقين وبعض أعضاء ومسؤولي النادي، وتوجيه انتقادات لهم، دون علم مجلس الإدارة.

وقال روسو “بصدق، أعتقد أنه في هذه الحالة، شخص ما تورط في جريمة اختلاس” مؤكدا أنه لا يعرف إلى أي مستوى يصل هذا التورط، أو إذا كان رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو على معرفة بالأمر.

يشار إلى أن روسو، الذي تقدم باستقالته مع خمسة أعضاء آخرين في مجلس إدارة نادي برشلونة، لا يستبعد المزيد من الاستقالات، حيث قال “ثلاثة آخرون يفكرون في الأمر”. – (إفي)

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