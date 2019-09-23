آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“إم إس إن بي سي” الأميركية تجري مقابلة تلفزيونية مع الملك

منذ 8 دقائق
قناة (إم إس إن بي سي) الأمريكية تجري مقابلة تلفزيونية مع الملك

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

نيويورك – بثت قناة (إم إس إن بي سي) الأمريكية التابعة لشبكة إن بي سي، اليوم الاثنين، مقابلة أجرتها الإعلامية أندريا ميتشل، كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في شبكة إن بي سي، مع جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكد جلالة الملك، خلال المقابلة، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذرا من أن حل الدولة الواحدة يعني مستقبلا عنصريا لإسرائيل وهو أمر كارثي.
وتناول جلالة الملك، في المقابلة، عددا من التطورات الإقليمية، حيث أكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية إثر الاعتداء الأخير الذي تعرضت له المنشآت النفطية في أرامكو.
وشدد جلالته، في هذا الصدد، على أن العلاقات التي تربط الأردن بالسعودية متميزة وأن أمن السعودية من أمن الأردن.
وسيتم نشر تفاصيل المقابلة غدا الثلاثاء.- (بترا)

مقالات ذات صلة

“الأحزاب الوسطية” تدين وتستنكر تصريحات نقابة المعلمين وتعتبر أنها تفاقم الأزمة

منذ 12 دقيقة

حزب الاتحاد الوطني: خطاب “المعلمين” يشهد تحولا وتجاوزا

منذ 23 دقيقة

القيسي يدعو “المعلمين” لمراجعة لغة المغالبة والمكاسرة

منذ 23 دقيقة

إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية

منذ 58 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock