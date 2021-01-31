“إم جي الأردن” تطلق شاحنة بيك ابT60 الجديدة كليا



عمان-أطلقت شركة إم جي الأردن MG Motor شاحنة البيك اب MG T60 للمرة الأولى في المملكة، بعد نجاحها الباهر في منطقة الخليج العربي، حيث نالت جوائز تقديرية كجائزة QCOTY في دولة قطر كأفضل شاحنة بيك اب خفيفة، وقد حققت كذلك نتائج مبيعات مبهرة من خلال الفوز في مناقصات الأساطيل للشركات والمؤسسات الكبرى، مما يثبت تنافسية وجاذبية هذا الطراز الجديد المتعدد الاستعمالات.

وبمناسبة وصول شاحنة البيك اب الخفيفة الجديدة MG T60 إلى المملكة، قال محمد شاهين، المدير العام للشركة العصرية MG الأردن: ” تمثل شاحنة بيكاب MGT60 الطراز الأحدث في سلسلة من الاطلاقات القادمة للعلامة البريطانية الأصل MG في فئة النقل التجاري وسيارات البكب متعددة الأغراض، فبفضل مجموعتها المتقدمة والمجهزة تجهيزا جيدا من سيارات الصالون وسيارات الدفع الرباعي، تعمل MG بسرعة على تغيير تصورات المشترين الجدد للسيارات في جميع أنحاء المنطقة، لتتغلب على المنافسة، بالتصميم الجذاب والمزايا العديدة وبأسعار منافسة”.

قد تم تصميم شاحنة النقل الخفيف طراز MG T60 كشريك موثوق به وفعال في فئة سيارات النقل الخفيف البيك اب بحمولة حتى طن واحد، وليكون فعلاً وقوياً وقادراً على تلبيه أي متطلبات مهنية، وفي نفس الوقت مناسباً كوسيلة لاختيار الأفراد الذين يتمتعون بأسلوب حياة شخصية نشط.

إذ يتميز تصميم شاحنة النقل الخفيف الجديدة للعلامة التجارية البريطانية المولد MG T60 بالقوة والمتانة وبخفة الحركة. كما أنها قادرة على العمل تحت مختلف ظروف القيادة بما في ذلك الطرق المتعرجة والوعرة وتلك التي تميل بزاوية حادة، مما يجعلها فعالة جدا للتنقل على أصعب الطرقات.

وتتوفر شاحنة النقل الخفيف طراز MG T60 بمحركين:– الأول يعمل بالبنزين بسعة 2.4 لتر بقوة تصل إلى 136 حصانا وعزم دوران يصل في حده الأقصى إلى 200 نيوتن/ متر.– المحرك الثاني يعمل بالديزل بسعة 2.8 لتر مع شاحن توربيني بقوة تصل150 حصانا وعزم دوان يصل في حده الأقصى إلى 360 نيوتن/متر.