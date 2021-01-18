“إم جي” تحتفل بنجاح MG ZST الجديدة للعام 2021

دبي- احتفاءً بوصول MG ZST الجديدة للعام 2021 إلى الشرق الأوسط، تعاونت “إم جي موتور” (MG Motor) مع مبتكري محتوى التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء المنطقة، وذلك بهدف توليد الكثير من الاهتمام بالخصائص الفريدة من ناحية القوة المطلقة والإثارة المطلقة والتقنية المطلقة التي توفرها العلامة التجارية البريطانية للسيارات والتي تشهد نمواً متزايداً.

وكان قد تم طرح طراز ZST الجديد للعام 2021 من “إم جي” والذي يتمتع بقوة تبلغ 160 حصاناً، وهو الآن متوفر في أنحاء الشرق الأوسط كافة؛ حيث يستمتع العملاء بالطاقة المترافقة مع الشحن التوربيني التي تولدها هذه المركبة الرياضية متعددة الاستعمالات (Compact SUV) الجديدة. وبهدف بث المزيد من الحيوية في حملة “قوة مطلقة، تقنية مطلقة، إثارة مطلقة”، تعاونت العلامة التجارية مع مجموعة متنوعة من المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحدتهم لالتقاط مقاطع فيديو للخصائص والمزايا الفريدة في المركبة وفقاً لنظرتهم الخاصة. وقد خطا المؤثرون خطوة إضافية عبر تحدي متابعيهم للتعبير عن مختلف المهارات التي يمكنهم من خلالها إظهار التميز المطلق في هذه المركبة من منظورهم الخاص أيضاً عبر الوسم #MGTakeItToTheMax، وذلك لفرصة الفوز بمركبة MG ZST جديدة بالكامل للعام 2021.

وفازت في هذه المسابقة نادية العنزي، مدربة اللياقة البدنية من الكويت، التي صورت مقطع فيديو تقوم فيه شخصياً بتنفيذ العدد الأقصى من الحركات الرياضية خلال فترة 5 دقائق كي تُظهِر قوتها الشخصية المطلقة. وسوف تحصل نادية التي شاركت عبر حساب “إنستغرام” على مركبة MG ZST جديدة للعام 2021 من وكيل “إم جي” الحصري في الكويت المتمثل بشركة “عادل الغانم للسيارات”، وستحظى بميزة الاستمتاع بالمعنى الحقيقي للقوة والإثارة مع MG ZST.