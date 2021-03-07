“إم جي” توقع اتفاقية تعاون مع “جي فور إس”

عمان- وقعت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات MESC والشركة البريطانية جي فور إس سيكيور سوليوشنز إنترناشونال للحلول المتكاملة/الأردن اتفاقية استراتيجية تهدف لتعزيز أسطول جي فور اس ومشاركة سيارات إم جي في دعم مسيرة جي فور إس.

وقام بتوقيع الاتفاقية حسام مرقة مدير مبيعات الأساطيل في الشركة المعاصرة وأشرف أبوالحاج مدير عام شركة جي فور اس.

الشركة المعاصرة الوكيل الحصري لسيارات إم جي برطانية الأصل في الأردن الأكثر نموا خلال العام 2020، تتطلع دوما لعقد شراكات تعود بالفائدة على المجتمع، وترك أثر واضح في تنمية العجلة الاقتصادية تحقق نموا واضحا في السوق الأردني. ومن جهته، عبر مرقة عن سعادته بهذه الشراكة، قائلا “يسرنا أن نخدم هذه المؤسسة المهمة، إضافة إلى مختلف المؤسسات في الأردن”، متطلعا لنتائج مبهرة جراء التعاون مع جي فور إس لدورها الفعال في مجال الأمن والحماية وضرورة وجود مثل هذه الشركات التي تكرس فرق مدربة للعمل من أجل حماية عملائها، وفخره بإدخال سيارات إم جي لإسطول الخدمات الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن “جي فور اس” البريطانية شركة متخصصة في مجال الأمن والحماية تدار حاليًا من قبل G4S Plc ومقرها لندن، توفر لعملائها فريقًا آمنًا للغاية لجميع المشاريع المطروحة من خلال القيام بأعمال الحراسة المدنية للمنشآت العامة والخاصة والسفارات داخل المملكة، كما تقوم بأعمال نقل وتخزين الأشياء الثمينة واستخدام أجهزة الأمان وأنظمة الإنذار ووسائل الحماية كافة لضمان سلامة النقل والتخزين.

تحرص الشركة المعاصرة دوما على توفير الفئات الأحدث من سيارات MG العريقة بريطانية الأصل التي تقدم كل ما هو جديد والملائم للاحتياجات العصرية بأسعار منافسة في الفئة نفسه من علامات تجارية أخرى وبخدمات ما بعد البيع المميزة التي تقدمها لعملائها، كما تقدم كفالة تصل لغاية 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق.