“إم جي موتور” الأردن تنظم حفل افتتاح ضخم بمناسبة الذكرى 95 لتأسيسها

أقامت MG Motor Jordan” إم جي موتور” في الأردن مؤخرا حفلاً رسمياً كبيراً بمناسبة افتتاح صالة عرض لها بالتزامن مع الذكرى 95 لتأسيس العلامة البريطانية الشهيرةMG في العام 1924.

وحضر حفل العشاء الذي أقيم في فندق الفورسيزونز كبار الشخصيات من رجال الدولة والبرلمان، وسياسيون ورجال أعمال وإعلام ومؤثرين وعملاء MG في الأردن.

وتخلل الحفل عرضا ضخما لأحدث سيارات MG 2020 ، التي تسعى من خلالها إم جي لتوفير منتجات مبتكرة تتميز بجودة واعتمادية عالية لسائقي سيارات MG ،بمواصفات أمان عالية مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية والتصاميم المبهرة.

وقال المدير العام لشركة إم جي موتور في الأردن المهندس محمد عمر شاهين في كلمته التي ألقاها في الحفل:”إن توسع محركات إم جي موتور في العالم بشكل سريع خلال 95 عاما منذ انطلاقها ببريطانيا عام ١٩٢٤ و لغاية الآن وافتتاح فرع كبير لها في المملكة يمثل شهادة واضحة على صمودها القوي أمام اختبارات الزمن بثبات ونجاح باهرين على مر السنين.”

وأضاف شاهين :” أثبتت MG Motor البريطانيه طوال 95 عاما قدرتها على التكيف مع متطلبات العصر وتفردها بتقديم سيارات رياضية فارهة و متعدده الاستخدام فخمة تعكس تاريخ علامة MG التجارية، وتجسدت في كل موديلاتها لتحقق أرقاما قياسية من حيث الكفاءة و التصميم وتتوسعها في أسواق عالمية منها الأردن”.

هذا وحققت إم جي الإقليميه مبيعات قياسيه بلغت ٣٠٠٠سياره خلال الشهر الماضي من خلال الجيل الجديد المتطور من سيارات إم جي،والتي تتضمن باقة غنية بالخصائص الراقية و المميزة.

وتزامن حفل افتتاح صالة العرض لسيارات إم جي الأردن مع إطلاق نموذجيHS و RX8 الجديدتين، اللتين تعدان الأحدث في فئتهما وتتمتع بمواصفات عالية وتقنية مميزة بأسلوب مذهل يجمع بين الديناميكية والأناقة والرفاهية البريطانية.

وتعد سيارة MG RX8 الأسطورة أكبرسيارة تنتجها MG ،بمقاعدها السبعة، لما تتميز به هذه السيارة العملاقة، ومساحات شاسعة، فتحة بانورامية، غرفة قيادة فاخرة ذكية ومتطورة، أنيقة تجمع بين الجلد والخشب.

ويجد السائق في سيارةMG HS متعة كبيرة في القيادة، فهي تمثل التطور الحقيقي لسياراتMG الرياضية ذات الاستخدام المتعدد بتصميمها المميز من الداخل والخارج، بألوان جذابة، وسقف بانورامي ونظام ترفيه متكامل خلال القيادة وأنظمة أمان بمعايير عالمية.

وتسعى إم جي الأردن لمنح عملائها خدمات غير مسبوقة في معرضها في شارع مكة، الذي يتخذ موقعاً مميزاً في قلب العاصمة عمان، ويقدم لعملاء ومحبي علامةMG التجارية مكانا واسعا يستوعب سيارات MG بموديلاتها المختلفة ، فضلا عن مركز صيانة متطور في منطقة بيادر وادي السير، المجهز بأحدث التقنيات والذي يتميز بتقديم خدمات فائقة التطور وبأسعار في متناول الجميع.