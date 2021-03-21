“إم جي موتور” تختار وكيل مبيعات جديدا في الإمارات

دبي- أعلنت “إم جي موتور” عن اختيار “إنتر إميرتس موتورز”، إحدى شركات “علي وأولاده القابضة”، كوكيل رسمي جديد لعلامتها التجارية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشيا مع عملية التوسع التي تشهدها شبكة وكلاء “إم جي”. وتسعى العلامة التجارية من وراء هذا إلى جعل مجموعتها من المركبات التي تحظى بشعبية كبيرة متوفرة لأجل المزيد من العملاء في الدولة بأكبر قدر ممكن.

يبدأ العمل بهذه الشراكة الجديدة بشكل فوري، وهي تأتي في وقت تشهد العلامة التجارية بريطانية المنشأ مبيعات قياسية في الشرق الأوسط. وكانت “إم جي” قد دخلت في 2020 إلى قائمة أول أكبر عشر شركات مبيعاً للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجّلت أكثر من أي وقت مضى أعداداً متزايدة من العملاء الذين قاموا بشراء مركباتها العصرية جيدة التجهيزات والمزوَّدة بتقنيات متطوّرة وتتمتّع بقيمة عالية.

وستقوم “إنتر إميرتس موتورز” بافتتاح صالات عرض في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة خلال الأسبوع المقبل، مع التخطيط لافتتاح مرافق جديدة بنهاية يونيو القادم. وسوف يتوفر الدعم لمبيعات التجزئة عبر خدمات عالية الجودة لما بعد البيع، شاملة الدعم الكامل في مجال الصيانة، والقطع وأعمال تصليح الهيكل، وذلك بفضل استثمار والتزام كبيرين تجاه العمليات الجديدة من قِبَل “إنتر إميرتس موتورز”. وحرصا على منح راحة البال المستمرة للعملاء، تم تأكيد عدم تأثّر كافة عقود الضمان والصيانة سارية الصلاحية لمركبات “إم جي” الموجودة حالياً على طرقات الإمارات بهذا التغيير فيما يخصّ الوكيل الجديد، إذ تم نقل كل بيانات العملاء إلى شركة “إنتر إميرتس موتورز”، مما يضمن استمرار تمتّع المالكين الحاليين بأعلى معايير خدمات العملاء.

